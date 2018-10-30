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Попытка №3: Хиллари Клинтон вновь попытается стать президентом США

30 октября 2018, 11:09  •  121 • В мире
Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон не оставляет надежд занять «главное кресло» в Овальном кабинете Белого дома по итогам президентских выборов, которые пройдут в стране в 2020 году.
Автор:
Васейкина Инна
Подготовка к выборам уже началась
Как только американский лидер Дональд Трамп пересек «экватор» своего президентства, политическая жизнь в Соединенных Штатах постепенно начала переориентироваться на новые президентские выборы. В лагерях Республиканской и Демократической партий уже идут обсуждения возможных участников выборов, которые намечены на 3 ноября 2020 года.
Кстати, сам Трамп уже заявил, что непременно примет участие в кампании в качестве кандидата от Республиканской партии. Что касается других претендентов-республиканцев, публичное намерение выдвинуть свою кандидатуру, пока кроме действующего президента не выразил никто.
Но список вероятных кандидатов достаточно обширный. Среди них - «ветеран предвыборных баталий», 87-летний американский политик Джек Феллюр, на счету которого семь президентских кампаний, сенаторы от штата Техас и Южной Каролины Тед Круз и Тим Скотт, экс-представитель США в ООН Никки Хейли, губернатор Огайо Джон Кейсик и даже голливудский актер Дуэйн Джонсон.
В рядах Демократической партии о своем намерении баллотировать на пост главы государства уже заявил вице-президент США с 2009 по 2017 год Джо Байден. А список предполагаемых кандидатов еще шире, он включает в себя нескольких американских сенаторов и губернаторов, а также бывшую первую леди Мишель Обаму.

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