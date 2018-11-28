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Попытка №2: на Украине вводят военное положение. LIVE
28 ноября 2018, 13:54 • 82 • Война
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12:55
Газета «Известия» сообщает, что Украина ведет переговоры с США о размещении американской военной базы на востоке страны или рядом с Крымом. Эту информацию изданию подтвердил депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. По его словам, американское присутствие сможет обеспечить безопасность Украины.
«Если говорить о политическом уровне, диалог с американцами об этом ведется. Если о юридическом, то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО, — сказал парламентарий. — База, конечно, нужна, это однозначно. Потому что иначе мы не можем полноценно обеспечивать нашу долгосрочную безопасность в связи с политикой Российской Федерации».
12:43
Об утверждении указа «О введении военного положения в Украине» сообщил в своем фейсбуке пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. Военное положение введено на 30 дней в 10 областях. Украинские военные соединения приведены в полную боевую готовность.
12:38
Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине.
12:35
Кстати, Порошенко утверждает, что Соединенные Штаты пообещали оказать Украине военную помощь.
«В ходе телефонного разговора с Майком Помпео он пообещал мне, что США предоставят полную помощь, в том числе военную помощь, по защите суверенитета Украины», — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт действительно рассказала о состоявшемся телефонном разговоре Порошенко и Помпео. При этом в заявлении, опубликованном пресс-службой, не было упомянуто о военной помощи.
12:26
В Кремле обратили внимание на заявления Трампа о возможной отмене встречи с Путиным на саммите «большой двадцатки».
«Смотря что он называет агрессией. Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей, — это одно. Можно спорить, была это агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попыток нарушения государственной границы России — это другое. Мы с этим не согласны. Мы обратили внимание на это заявление. Также мы обратили внимание на вчерашнее вечернее заявление моей коллеги из Белого дома, которая говорила, что Трамп планирует провести ряд встреч, в том числе и с Путиным», — цитирует РИА «Новости» слова пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова.
12:14
В ЕС 28 ноября планируют опубликовать декларацию союза по ситуации в Азовском море. Об этом написал журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. «Дукларация ЕС28 (именно столько стран входят в Евросоюз. — «Газета.Ru») должна появиться сегодня (28 ноября. — «Газета.Ru»). Конкретных призывов к санкциям нет, и, вероятно, ни слова об осуждении», — указал он.
12:02
«Газета.Ru» недавно разбирала, какие политические расклады существуют на Украине, исходя из сегодняшних реалий.
11:53
Впрочем, разгадка здесь предельно проста. Рейтинг Порошенко неуклонно падает на протяжении последних полутора лет. Сейчас он колеблется по разным оценкам от 6 до 7%. Лучшие показатели здесь — у Юлии Тимошенко (сейчас в районе 13%). Порошенко понимает, что шансов на переизбрание у него достаточно мало. Поэтому все возможные варианты обсуждения, как отсрочить президентские выборы, воспринимались украинским президентом как попытка удержаться во власти.
Именно поэтому, вероятно, для Порошенко было выгодно введение военного положения на срок 60 дней было выгодно — в период действия положения проводить избирательную кампанию нельзя.
11:42
Впрочем, ни украинский, ни российский дискурс не оставляет мысль, что данная мера — не что иное как попытка, если не отменить/отложить выборы президента, запланированные на март 2019 года, то хотя бы заработать политические очки в преддверии избирательной кампании на Украине. Дело в том, что слухи о необходимости отложить выборы президента Украины циркулируют в стране давно. Только раньше это обосновывалось другим. Конституция Украины предполагает проведение выборов в марте на пятый год исполнения президентом своих полномочий. Но еще летом 2018 года сторонники идеи «отложить» выборы обосновывали свою мысль тем, что украинская традиция была нарушена ходом так называемого евромайдана. Тогда президента выбирали не в марте, а в мае, а вступил в полномочия он только в июне. И это якобы значит, что в марте проводить выборы нельзя.
Почему бы не выбрать президента в марте, а в полномочия вступить в июне, как это делается во многих странах мира (Россия и США здесь только малая часть примеров), — на этот вопрос украинские политики предпочитали не отвечать.
11:29
Украинские СМИ пишут, что председатель Рады Андрей Парубий подписал закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине». Теперь документ направлен на подпись президенту Порошенко. Путаница продолжается. Ранее на Украине обещали, что военное положение будет объявлено в 14.00 по Киеву (15.00 мск). Время еще остается, но бюрократические проволочки не оставляют пространства для сомнений в том, что указ вступит в силу вовремя.
11:18
К вопросу о «полномасштабной войне». С такими заявлениями Порошенко выступил в интервью украинским телеканалам. По словам украинского лидера, у него якобы имеются данные разведки, свидетельствующие о том, что вблизи границ Украины Россия якобы сконцентрировала военную технику, в том числе танки.
Порошенко при этом заявил, что после инцидента в Керченском проливе Киев должен был «обеспечить украинские вооруженные силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения».
«И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», — заявил Порошенко, добавив, что якобы именно этот факт заставил его ввести на Украине военное положение.
11:02
Киев, тем не менее, настроен куда более воинственно. Мало того что президент Украины Петр Порошенко заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией (в Москве на протяжении всех почти 5 лет конфликта эту мысль в принципе отвергали), так еще украинские депутаты заявляют о переговорах с Вашингтоном о создании военной базы США на территории Украины. «Если говорить о политическом уровне, диалог с американцами об этом ведется. Если о юридическом, то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО», — заявил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник.
Впрочем, Вашингтон никаких гарантий в этом направлении Киеву не дает.
10:48
Впрочем, надо отметить, что в Европе на конфликт в Керченском проливе реагируют куда более сдержанно, чем хотелось бы, как представляется, нынешним киевским властям. По крайней мере, Франция и Германия выступают против ужесточения санкций против Москвы на фоне инцидента. Об этом, в частности, пишет германское издание Welt со ссылкой на дипломатические источники в Европейском союзе. Источник издания сообщил, что во вторник на секретном заседании комитета по политике и безопасности в Брюсселе дипломаты обеих стран заявили о важности принятия «мер по укреплению доверия», к которым санкции не относятся.
10:35
Ситуация вокруг Керченского пролива вызывает напряженность во всех смыслах. В частности, во вторник, 27 ноября, в районе пролива и Крымского моста был замечен противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, который провел разведывательный полет. Об этом сообщил мониторинговый портал PlaneRadar в своем твиттере, передает РИА «Новости». Ранее в тот же день, по данным все того же портала, разведполет выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.
10:18
Конфликт между Россией и Украиной по поводу акватории Черного и Азовского морей подогревался давно — с марта 2018 года, когда Киев захватил российский сейнер «Норд» с моряками на его борту. После произошел еще ряд аналогичных инцидентов. Москва после данного инцидента усилила досмотр суден, следующих через Керченский пролив, из-за чего Киев длительное время обвинял Россию, хотя и признавал, что протоколов Москва не нарушает. Пика конфликт достиг 25 ноября, когда корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и зашли во временно закрытую российскую акваторию, где на протяжении нескольких часов выполняли опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников.
После этого все три корабля были задержаны примерно в 20 км от российского побережья и в 50 км к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.
10:05
Запад реагирует на инцидент в Керченском проливе с уже ни у кого не вызывающей ни у кого удивления стабильностью — действия Москвы по защите своих территориальных границ назвали «агрессией», а президент США Дональда Трамп даже допустил возможность отмены переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, которые должны были состояться на полях саммита «большой двадцатки» (G20), который пройдет в Аргентине 29 ноября — 1 декабря.
«Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии», — сказал Трамп.
10:00
Второй спорный момент — это область действия военного положения. В изначальном предложении говорилось, что оно будет действовать на территории всей страны. О таких же условиях говорилось в опубликованном по ошибке документе.
Однако украинские депутаты смогли добиться изменений в этом пункте указа. В итоге военное положение должно будет действовать в десяти областях Украины, которые граничат с Россией и Приднестровьем, а также имеют выход к Черному и Азовскому морям: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях.
Стоит отметить, что до 2014 года в этих областях на выборах стабильно побеждали пророссийские партии и политики.
09:55
В опубликованном 27 ноября в газете «Урядовый курьер» указе говорилось, что военное положение вводится сроком на 60 дней. Такой срок изначально предлагался Советом нацбезопасности и обороны (СНБО), это предложение поддержал президент Порошенко. Однако в Верховной рады эту инициативу не оценили. Дело в том, что по украинским законам введение военного положения сроком на два месяца фактически означало отмену или как минимум перенос президентских выборов, которые должны пройти 31 марта 2019 года. Проводить выборы и предвыборную кампанию, которая официально должна начаться 31 декабря, во время военного положения запрещено законом.
Поэтому в Верховной раде настояли на сокращении сроков до 30 дней. Порошенко пошел на уступки и подал в парламент новую версию указа, за которую проголосовали 276 из 450 депутатов.
При этом все еще актуальным остается вопрос, с какого момента вести 30-дневный отсчет — в различных версиях документа говорилось, что военное положение вводится с 26 или с 28 ноября. В Раде голосовали за проект, в котором говорилось, что военное положение вводится 28 ноября в 14.00 (15.00 по московскому времени).
09:45
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня, как ожидается, окончательно прояснится ситуация с военным положением на Украине. Инициатива СНБО, поддержанная президентом Петром Порошенко, после жарких споров в Верховной раде все же была одобрена, претерпев некоторые изменения.
Однако когда вопрос дошел до обнародования президентского указа и его вступления в силу, началась путаница — сроки военного положения и область его применения не совпадали с теми, за которые проголосовала Верховная рада.
Мы следим за процессом введения военного положения на Украине в режиме онлайн.
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