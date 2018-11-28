Попытка №2: на Украине вводят военное положение. LIVE

Впрочем, ни украинский, ни российский дискурс не оставляет мысль, что данная мера — не что иное как попытка, если не отменить/отложить выборы президента, запланированные на март 2019 года, то хотя бы заработать политические очки в преддверии избирательной кампании на Украине. Дело в том, что слухи о необходимости отложить выборы президента Украины циркулируют в стране давно. Только раньше это обосновывалось другим. Конституция Украины предполагает проведение выборов в марте на пятый год исполнения президентом своих полномочий. Но еще летом 2018 года сторонники идеи «отложить» выборы обосновывали свою мысль тем, что украинская традиция была нарушена ходом так называемого евромайдана. Тогда президента выбирали не в марте, а в мае, а вступил в полномочия он только в июне. И это якобы значит, что в марте проводить выборы нельзя.

Почему бы не выбрать президента в марте, а в полномочия вступить в июне, как это делается во многих странах мира (Россия и США здесь только малая часть примеров), — на этот вопрос украинские политики предпочитали не отвечать.