Попытали и отпустили: Протасевич будет страдать дома

Сегодня стало известно, что Романа Протасевича с подельницей Софьей Сапегой «крававый рэжым» Лукашенко перевел под домашний арест. Началась пытка свободой.

Арест по-домашнему

Буквально накануне мы в редакции обсуждали судьбу Романа Протасевича и в меньшей степени его подруги Софьи Сапеги. На этот разговор, как ни странно натолкнул новый ролик Степана Путило, основателя NEXTA. Ролик назывался «КГБ готовит задержание Лукашенко». Посмотрев ролик, пользователь может задаться только одним вопросом: «Что это было?». Громкое название не имеет никакого отношения к содержанию, кроме разве что не совсем здоровых фантазий Путило, и вопреки известной фразе из советского фильма «можно и зайца научить курить», становится ясно, что сделать из Путило хоть какое-то подобие журналиста – невозможно.

Но этот ролик Путило только подтвердил слова Протасевича, что телеграм-канала NEXTA сделал именно Протасевич, а Путило был лишь рекламным лицом проекта, с чем сложно не согласиться, поскольку Роман Протасевич, безусловно, обладая интеллектом, выглядит как хуторской пастух.

Так вот, дважды предатель Протасевич, ныне попавший в руки белорусского правосудия, может быть использован по назначению властями республики, и это наиболее грамотный шаг. Автор этих строк накануне доказывал коллегам, что Протасевич, если и получит некий срок – то условный, к тому же он тут же может быть амнистирован-аннулирован-реабилитирован. После чего вполне логично использовать его по прямому назначению – поставить Протасевича руководить каким-нибудь государственным СМИ.

Нужно сказать, что коллеги не поддержали такой прогноз, и вот сегодняшние события с освобождением Протасевича и Сапеги под домашний арест, только подтвердили мои догадки. Скоро увидим блестящую карьеру руководителя государственного информационного агентства Белоруссии Романа Протасевича и его заместителя Софьи Сапеги.

Люблю. Скучаю. Софья.

Сейчас, как рассказали Би-би-си родители Сапеги, Софья живет одна в съемной квартире в Минске. «Мы находимся в шоке», - заявил отчим Сапеги Сергей Дудич, но, «чтобы не навредить дочери», отказался говорить, сняты ли с нее обвинения. Скорей всего, пока не сняты, поскольку тогда не будет оснований держать девушку под домашним арестом.

Роман Протасевич также был выпущен из тюрьмы под домашний арест, сообщает Би-би-си. В разговоре с отцом Протасевича, тот заявил:

Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может, он втянут в какую-то политическую игру. Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят, - сообщил Дмитрий Протасевич. - Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно.

Можно было бы добавить, что теперь его сына будут невыносимо пытать свободой. Напомним, что предательство – это у Протасевичей наследственное. Старший служил Белоруссии и клялся в верности Лукашенко, что не мешает ему теперь проживать за границей, и поплевывать грязью в сторону бывшей родины. Тем интересней будет наблюдать, что начнет вещать Протасевич-старший, когда его сын станет руководить каким-нибудь государственным СМИ. Вполне вероятно, начнет всхлипывать по поводу пыток престижной работой.

Два клоуна – жирный и унылый

В классическом цирке есть устоявшиеся образы – белый и рыжий клоуны. Белый – весь правильный, тихий и законопослушный, а рыжий – беспредельщик и весельчак. Почему-то парочка Тихановских вызывает ассоциации именно с этими образами. Она – клоун белый, который ездит по миру с протянутой рукой, живет подаянием и уныло клянчит, не ясно на каких основаниях, признать ее президентом Белоруссии и никак не меньше. Муж ейный – абсолютный беспредельщик, за это севший, и даже в тюрьме умудрявшийся угрожать «садисту и палачу» Лукашенко и его семье. Остается только позавидовать выдержке Александра Лукашенко, лично я бы угрозы в адрес детей не стерпел.

Так вот тут на днях начался суд над Тихановским, кадры с которого несколько удивили, поскольку в результате «пыток» Тихановский разжирел килограмм эдак на 15. Его бренное тело буквально сочится из всех щелей его одежды. Не взял с собой в тюрьму ничего на вырост, а зря. Теперь бедный мучается от этих пыток тесной одеждой. Вот, что «крававый рэжым» удумал-то! И как только держится геройский герой Тихановский под таким прессингом?

Кстати, что-то подсказывает, что как раз Тихановский получит по полной программе. Срок будет отнюдь не условный. Так что лет эдак через 10 Белоруссия будет иметь отличного борца сумо, которого не стыдно будет выпустить против японских чемпионов. А жена, скорей всего будет собирать плату за вход, давая интервью СМИ, которым руководит Протасевич. Вот такая она нескучная жизнь белорусской оппозиции.