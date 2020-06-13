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Популяризаторы науки, некурящие и муниципалы проследят за голосованием по Конституции в Санкт-Петербурге

13 июня 2020, 13:25  •  74 • В России

В четверг, 11 июня 2020 года, десять некоммерческих организаций подписали соглашения с Общественной палатой Санкт-Петербурга, чтобы стать наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля. Среди организаций, люди из которых готовы наблюдать за голосованием, фонд «Общественный контроль», группа народного контроля в сфере малого и среднего предпринимательства «Дозор», фонда социально-культурных программ «Ресурсы».

Меры предосторожности

- Это история, которую можно будет рассказать детям и внукам, как мы принимали поправки в Конституцию. Мы живем в особое время, – объяснила директор «Ресурсов» Алина Нечаева, почему активисты фонда решили наблюдать за организацией голосования.

Фонд занимается помощью социально незащищенным слоям населения, сохранением самобытности, истории, языка и традиций коренных народов России и популяризацией науки. За ходом голосования будут следить 50-60 человек.

Помощь с мест

Основное подкрепление к корпусу наблюдателей ждут от муниципалов. Председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволод Беликов, подписавший соглашение с Общественной палатой, пообещал больше тысячи наблюдателей.

- У нас есть разные муниципалитеты, – напомнил он. – Есть те, где проживает 500 человек, есть такие, где 150 тысяч. В среднем мы набираем по сто человек, которые готовы по-настоящему вникнуть в процедуру и участвовать в процессе наблюдения активно, как и положено петербуржцам. Никакой сегрегации. Главное – готовность разобраться в процессе.

Все наблюдатели пройдут дистанционное обучение с помощью специальных роликов и ответов на вопросы в электронной приемной.

Всего 60 организаций заключили соглашения с Общественной палатой, среди которых некоммерческие и общественные организации, а также политические партии.

Набрано 9 тысяч человек. Требуется 12-14 тысяч, чтобы на каждом участке было по 5-6 человек.

Напомним, что Общероссийское голосование по поправками в Конституцию продлится неделю. Начнется в будний четверг, 25 июня, и завершится в выходную среду, 1 июля. Избирательные участки в Петербурге оборудуют по всей строгости рекомендаций Роспотребнадзора.

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