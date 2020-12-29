Популярен, но...: Эксперт одним словом исключил Шойгу из "преемников Путина"

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, прокомментировал перечень "вероятных преемников" Путина, составленный Владимиром Жириновским. Напомним, лидер ЛДПР накануне назвал несколько фамилий министров, которые, по его мнению, больше всего подходят для этой роли - среди них и министр обороны Сергей Шойгу.

Мирзаян же уверен: Шойгу, несмотря на всенародную любовь, никак не может быть преемником Владимира Путина. "Однозначно. Просто из-за возраста. Шойгу очень пожилой человек", - пояснил эксперт в комментарии Царьграду:

Да, он является одним из самых популярных министров, да, факт. Но возраст здесь играет против него. Власть должна омолаживаться.

Политолог напомнил, чем закончился период, когда власть не омолаживалась: "Когда старик выбирал себе другого старика. Всё закончилось развалом Советского Союза и пронафталиненным насквозь Политбюро".

А вот версия о Михаиле Мишустине как возможном будущем преемнике Путина кажется Мирзаяну более реальной. Он напомнил, что Мишустина включили в число преемников сразу после назначения на пост главы правительства.

"В принципе, как я понимаю, пока к господину Мишустину с его правительством особых нареканий нет, особого диссонанса у населения он не вызывает", - отметил эксперт.