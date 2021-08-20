Популизм на марше: кто обещает отменить пенсионную реформу?

Политическая новость недели: Геннадий Зюганов пообещали вернуть пенсионный возраст сразу после победы на думских выборах. Обещания даны, но возможно ли их исполнить?

Предвыборная кампания выходит на финишную прямую - с 21 августа разрешена официальная агитация за кандидатов в депутаты Госдумы в средствах массовой информации. Вполне естественно, что именно в этот момент политические деятели стремятся сделать как можно больше ярких заявлений и "попасть" в своего избирателя. Другое дело, всегда ли им это уда ё тся и достаточно ли затронуть болезненную тему, чтобы получить дополнительные голоса.

На этой неделе самую яркую попытку использовать чаяния своих избирателей предприняли коммунисты вместе со своим лидером Геннадием Зюгановым. Он заявил, что коммунисты в случае победы на выборах намерены принять законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию. По мнению депутатов и кандидатов в депутаты от КПРФ, возраст этот должен составлять 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин - как до реформы.

Ход, казалось, бы беспроигрышный - за последние годы государству так и не удалось убедить сограждан в том, что пенсионная реформа была действительно необходима, и тем более в том, что она пойдёт на пользу большинству населения страны. Наибольшее недовольство при этом высказывают не пенсионеры, а люди предпенсионного возраста, то есть те, для кого время выхода на пенсию из-за изменений законодательства отодвинулось, притом что возможностей сменить работу или трудоустроиться в случае потери работы, несмотря на предпринятые государством меры, остаётся мало.

Однако "оседлать" эту группу избирателей коммунистам, видимо, будет очень сложно. Как ранее писал Царьград, обсуждения инициативы коммунистов на различных форумах в интернете для партии не выглядят приятными: люди сомневаются в возможности реально "вернуть пенсионный возраст" и при этом хорошо понимают, что инициатива коммунистов - это именно "предвыборный пиар".

Что с того?

Для сомнений есть все основания.

С одной стороны, возвращение пенсионного возраста очевидно означает для государства очень серь ё зные (и до сих пор не озвученные) дополнительные расходы. Бюджет Пенсионного фонда и сейчас является дефицитным. Очевидно, что принятие "красной инициативы" расходы только увеличит - и эти деньги прид ё тся взять из федерального бюджета.

С другой стороны, чтобы провести в жизнь свою популистскую инициативу, КПРФ необходимо получить в Государственной Думе хотя бы относительное большинство, и даже в этом случае придётся договориться о совместной работе с другими политическими партиями. Между тем нет никаких оснований считать, что большинство в Думе следующего созыва достанется коммунистам. Гораздо более вероятно, что распределение мест останется примерно тем же, что в нынешней Думе, может быть, с небольшими изменениями в виде присутствия малых партий. При размере фракции в 40-60 человек (всего в Госдуме 450 депутатов) КПРФ никак не удастся принять закон, сколь бы необходимым она его ни считала.