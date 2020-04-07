Популистские лидеры рискуют сделать Латинскую Америку еще более уязвимой

Парагвай закрыл Мост дружбы с Бразилией. Это произошло впервые за более чем полвека, когда движение остановилось на символическом сухопутном маршруте между двумя южноамериканскими соседями, где 1,5 миллиона человек пересекают границу каждый год. Бразилия закрыла свои сухопутные границы с восемью соседями, а Колумбия на месяц запретила въезд как для иностранцев, так и для своих граждан.

С новым коронавирусом закрытие границ стало частью новой глобальной нормы. Опасность в Латинской Америке заключается в том, что такие радикальные действия питают соблазнительную иллюзию того, что стены, своеволие и национализм - это способ победить угрозу, которая уже вездесуща и процветает среди набирающих силу популистов.

Конечно, отдельные страны должны принимать агрессивные меры для борьбы с распространяющейся вспышкой болезни и экономическим бедствием, которое она принесет. К началу марта, задолго до того как большинство латиноамериканских глав государств ввели запреты на въезд, COVID-19 уже перестал быть «завезенной» болезнью и активно распространялся по континенту местным населением.

К сожалению, «импортная угроза» - это подарок национальным лидерам, которые начали сдавать позиции. «Рейтинги большинства лидеров региона уже пострадали из-за замедления экономики, социального давления и протестов, заставляющих их обратиться вовнутрь, - говорит Майкл Шифтер, президент Межамериканского диалога. - С закрытием границ коронавирус только усилил этот инстинкт».

Если вы пойдете на политическую авантюру, это вам не поможет. «Нынешняя чрезвычайная ситуация имеет все основания сделать националистов еще более изоляционистскими», - сказала Моника Де Болле, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона. «Это огромная проблема, потому что мировая экономика уже движется к серьезной рецессии, и лидеры, которые хотят действовать каждый по своему усмотрению, в конечном итоге лишь увеличат издержки пандемии, экономически и с точки зрения общественного здравоохранения», - добавляет она.

На самом деле, в недавней истории Латинской Америки есть хорошие примеры того, как многосторонние институты активизировались, чтобы сохранить работу региональных рынков и смягчить удар рецессии. Международный валютный фонд, Всемирный банк и Межамериканский банк развития помогли смягчить долговой кризис Латинской Америки в 1980-х и 1990-х гг. После финансового кризиса 2008 г. скоординированные международные фискальные стимулы предотвратили падение цен на сырьевые товары в регионе. ФРС США, со своей стороны, позволила иностранным центральным банкам обменять свои неустойчивые валюты на доллары и предотвратить международный кризис ликвидности.

Международные пакты по борьбе со взяточничеством и отмыванием денег оказались крайне важными для местных прокуроров, стремящихся привлечь к ответственности политических негодяев и их корпоративных пособников. Недавнее переизбрание генерального секретаря Организации американских государств Луиса Альмагро, который выступил с резким упреком в адрес венесуэльского автократа Николаса Мадуро и победил кандидата Мадуро на эту должность, является признаком того, что региональные обязательства в отношении демократии, верховенства права и прав человека все еще имеют значение.

Тем не менее признаки беспорядка и разрозненной политики присутствуют повсюду. Опасаясь нашествия коронавируса, законодатели Эквадора настаивают на введении моратория на выплату долгов. Боливийские власти взвешивают возможность введения осадного положения для введения общенационального карантина, который, как многие опасаются, принесет еще больше трудностей одной из беднейших стран Южной Америки. Беспорядки унесли 23 жизни в колумбийской тюрьме, когда заключенные в переполненных камерах запаниковали из-за предстоящей инфекции. Сальвадор, ссылаясь на гарантии в области здравоохранения, в одностороннем порядке приостановил полеты своих депортированных из США лиц, которые Вашингтон сохранил, несмотря на вспышку болезни.

Политический истеблишмент мог бы взять пример с медицинского сообщества, которое уже давно ищет институциональную поддержку, лучшие практики и знания за пределами своих границ. Два десятилетия назад американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) успешно привлекли своего мексиканского коллегу для скрининга и лечения мигрантов от туберкулеза, когда-то забытого заболевания, которое благодаря лекарственно устойчивым бациллам, вернулось — инициатива, омраченная разговорами администрации Трампа о пограничной стене как лучшем профилактическом средстве.

ЦКЗ также помогал странам Северной и Южной Америки наращивать сеть эпидемической разведки для выявления и отслеживания новых и вновь возникающих заболеваний. Одним из результатов этих усилий стал бразильский EPISUS - смелая и недофинансируемая система здравоохранения, которая теперь отслеживает распространение коронавируса по крупнейшей стране региона. Панамериканская организация здравоохранения организовала несколько национальных кампаний вакцинации в Северной и Южной Америке, что является важной инициативой в период возрождения кори. Она также передала знания и исследования странам, борющимся с такими переносимыми комарами болезнями, как Зика, и особенно лихорадка Денге, которой в прошлом году заболело более 3 миллионов человек в Северной и Южной Америке и 1538 погибло.

Может ли новая катастрофа заставить лидеров сосредоточиться на главном? Президент Бразилии Жаир Больсонаро постоянно подавлял эту болезнь, даже когда она охватила всю страну и заразила 22 его собственных помощника. Тем не менее перуанский Мартин Вискарра действовал решительно, прислушивался к экспертам в области здравоохранения и обратился в Пекин — не только за советом, но и, как сообщается, чтобы построить свою собственную сборную больницу Уханьского типа в Андской стране перед вспышкой болезни.

Настоящие лидеры проявляются в трудные времена. Это может звучать высокопарно, но потворство политическому солипсизму гораздо хуже. Каждый раз, когда страны континента пытались справиться с глобальными вызовами в одиночку, они терпели неудачу. Сейчас подобные действия станут еще более смертоносной ошибкой, чем коронавирус.