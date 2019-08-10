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Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жесткий урок" - СМИ

10 августа 2019, 15:39  •  208 • Политика
Как пишут украинские СМИ, Ангела Меркель, Владимир Путин и Эммануэль Макрон преподали "жесткий урок" популисту Владимиру Зеленскому, который не имеет своего взгляда на Донбасс, но при этом игнорируют дипломатию.
Лидеры России, Франции и Германии преподали президенту Украины Владимиру Зеленскому жесткий урок. Об этом пишет политический эксперт Андрей Головачев.
Ранее Зеленский отреагировал на гибель четырёх украинских силовиков в Донбассе, призвав как можно скорее провести заседание "нормандской четверки". Однако никаких решений о мероприятии не было принято до сих пор.
Как считает Головачев, Зеленский не понимает роли дипломатии в мировой политик, потому что он является популистом, верящим в свой талант убеждения. Непосредственно Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель являются классическими политиками, придающими важное значение закрытым переговорам и дипломатии.
"У него нет пока собственного видения, собственной стратегии, он не знает, что делать на Донбассе, что предложить обществу. Как результат Зеленский ведет себя ситуативно, стараясь угодить всем и заботясь главным образом о своем рейтинге", - пишет эксперт в статье для издания "Главред".
В такой ситуации Головачев считает, что у власти Владимир Зеленский продержится около полугода. Если последний не сможет за это время выработать внятную политическую линию по Донбассу, его популярность пойдет ко дну.

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