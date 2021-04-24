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Popular Mechanics запутался в своих прогнозах о "проклятом" русском авианосце

24 апреля 2021, 02:10  •  57 • В мире
Автор американского журнала в своем материале то указывает на "дряхлость" единственного авианосца России, то констатирует, что после модернизации он станет грозным оружием ВМФ.
В американском журнале Popular Mechanics попытались строить прогноз о будущем единственного авианосца России "Адмирал Кузнецов". Аналитик журнала Кайл Мизоками назвал этот военный корабль проклятым, припомнив множество несчастий, которые с ним случались.
Так, указывает он, "Адмирал Кузнецов" переживал отказы двигателей, серьезные аварии, пожары".
Сейчас судно ждет модернизация. Однако, говорится в материале, из-за "невезучести" корабля все может сорваться. К примеру, в 2018 году затонул плавучий док, что привело к серьезным повреждениям судна. А в следующем году произошел пожар, что тоже замедлило его переоборудование.
В американском издании также отмечают, что корабль уже "дряхлый" и не способен к новым свершениям. Примечательно что тут же в материале говорится, что успешная модернизация превратить "Адмирал Кузнецов" в грозное оружие русского флота.
Предположительно, после обновления на "Адмирале Кузнецове" разместятся палубные истребители Су-33 и МиГ-29, причем в большем количестве, чем было до этого. Корабль оснастят современными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и новейшим радиолокационным оборудованием. Боевые возможности судна усилятся за счет передового зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-М".

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