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Попрятались: после взрывов в Кабуле Байден и его администрация исчезли

26 августа 2021, 23:15  •  108 • Политика
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американские власти переживают хаос и растерянность
Президент США Джо Байден, кажется, решил спрятаться после серии взрывов, которые сегодня потрясли столицу Афганистана. Так, стало известно, что теракт вблизи аэропорта Кабула привел к значительным изменениям в план работы как самого хозяина Белого дома, так и ряда ведомств американской администрации.
"В частности, по сообщениям американских журналистов, Байден отменил встречу с губернаторами, которая должна была пройти в четверг. При этом они отмечают, что "последуют и другие изменения"", – говорится в телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти".
Отмечается, что на неопределенный срок перенесена встреча президента США с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Эту информацию подтверждает корреспондент ВГРТК в Вашингтоне Валентин Богданов в соцсети. По его словам, был отменен брифинг Пентагона, назначенный на 10:30 утра, и сдвинут в Белом доме.
"Байден не появляется и пока не сказал ни слова. Хаос и растерянность не в Кабуле, а в Вашингтоне", – подчеркнул журналист.
Позже Минобороны устами своего пресс-секретаря Джона Кирби подтвердило, что "ряд американских военнослужащих были убиты в ходе сегодняшней комплексной атаки в аэропорту Кабула". Кроме того, в результате подрыва есть среди представителей Пентагона и раненые. При этом точное их число не указывается. Ведомство выразило соболезнования семьям и коллегам погибших и всех пострадавших, назвав атаку чудовищной.
О страшных цифрах погибших американских военных своими путями узнают журналисты.
At least 10 US service members have been killed outside the airport in Kabul — from US officials according to our Pentagon team.
— Bret Baier (@BretBaier) August 26, 2021

Так, представитель издания Fox News со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщил, что, по меньшей мере, 10 военнослужащих США "были убиты за пределами аэропорта в Кабуле".
"Это уже хуже, чем Бенгази. Теперь понятно, почему все официальные лица – Байден, Харрис, даже Блинкен и Остин – тут же попрятались. Выбирают, кому принимать на себя удар за эту катастрофу", – прокомментировал в "Фейсбук" происходящее в властями США политолог-американист Малек Дудаков.
Напомним, ранее в четверг, 26 августа, в Кабуле произошли два взрыва, которые в Вашингтоне признали террористическим актом. По последней информации Минздрава Афганистана, погибли более 60 человек, 150 пострадали. Ближе к вечеру пришли сообщения, что в Кабуле раздались еще как минимум два взрыва.

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