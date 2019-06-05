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Попробуйте убрать меня. Аваков не хочет платить должностью за убийство 5-летнего мальчика

05 июня 2019, 20:09  •  32 • Политика
Арсен Аваков не хочет платить должностью за убийство 5-летнего мальчика. Он заявил, что не напишет заявление об отставке, однако всегда есть возможность убрать его согласно процедуре.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не готов подать в отставку после гибели 5-летнего ребенка. Трагедия случилась по вине полицейских. Фактически, находясь в состоянии опьянения, полицейские застрелили ребенка - Кирилла Тлявова в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Ранее сообщалось, что полицейские учили ребенка стрелять. Впрочем, есть и другая версия. При этом в момент гибели ребенка они не были при исполнении.
На вопрос об отставке Аваков ответил в эфире NewsOne.
"Я не напишу заявление об отставке, но мою отставку может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент или следующий", - сказал министр.
Кроме того, министр добавил, он выступает против отставки главы полиции Сергея Князева, которого жители Украины после трагедии с мальчиком также призывали выгнать. По словам Авакова, Князев "хорошо работает, а делает все, что в его силах".
Досье
В понедельник в киевской больнице скончался пятилетний мальчик Кирилл Тлявов, получивший 31 мая пулевое ранение в голову, когда гулял в собственном дворе в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. По версии пресс-службы областной полиции, выстрел произвел полицейский, который в соседнем дворе "пристреливал ружье". Позднее виновник гибели ребенка и его знакомый - тоже полицейский - были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, а затем арестованы судом на два месяца.

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