Попробуйте кашку на воде... вам понравится: Путин тонко намекнул Лукашенко?

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов опубликовал короткий диалог президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе переговоров в Сочи. Открытыми были лишь первые минуты встречи.

Путин: Кашку с утра ели?

Лукашенко: Не на воде же.

Путин: Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится.

Спустя пару секунд после публикации расшифровки Смирнов опубликовал и видео беседы - трансляцию вёл белорусский телеканал БелТА. Действительно, всё расшифрованное Смирновым прозвучало.

Надо сказать, Лукашенко перед встречей с Путиным допустил множество резких высказываний в адрес России, в том числе с требованиями снизить цены на нефть и обвинениями в том, что Россия "пытается поставить на колени" Белоруссию. Путин на выпады никогда не реагировал публично. А сегодня произошёл короткий диалог, который мы и привели выше.