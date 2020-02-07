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Попробуйте кашку на воде... вам понравится: Путин тонко намекнул Лукашенко?
07 февраля 2020, 23:09 • 120 • Политика
Владимир Путин, судя по всему, сделал тонкий намёк Александру Лукашенко после требований Минска. В ходе президентского обеда Путин поинтересовался, ел ли Лукашенко "кашку с утра". Тот сказал, "не на воде же". А после прозвучала сакральная фраза Путина: попробуйте... вам понравится.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов опубликовал короткий диалог президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе переговоров в Сочи. Открытыми были лишь первые минуты встречи.
Путин: Кашку с утра ели?
Лукашенко: Не на воде же.
Путин: Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится.
Спустя пару секунд после публикации расшифровки Смирнов опубликовал и видео беседы - трансляцию вёл белорусский телеканал БелТА. Действительно, всё расшифрованное Смирновым прозвучало.
Надо сказать, Лукашенко перед встречей с Путиным допустил множество резких высказываний в адрес России, в том числе с требованиями снизить цены на нефть и обвинениями в том, что Россия "пытается поставить на колени" Белоруссию. Путин на выпады никогда не реагировал публично. А сегодня произошёл короткий диалог, который мы и привели выше.
Фото: t.me/dimsmirnov175.
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