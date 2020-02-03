Поправляйтесь скорее: Конституцию «перечитают» ближе к весне

Совет Госдумы 3 февраля объявит новую дату второго чтения президентского законопроекта об изменениях Конституции. Рассмотрение документа может быть перенесено на несколько недель, сообщил «Известиям» советник спикера ГД Дмитрий Бадовский . У парламента нет задачи ни форсировать, ни затягивать процесс, но депутаты хотят тщательнее проработать документ, ведь уже сейчас к нему предложено более сотни поправок, заявил «Известиям» член совета нижней палаты Адальби Шхагошев.

Торопиться не надо

Второе чтение президентского законопроекта «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» было запланировано на 11 февраля. О том, что Госдума может перенести дату рассмотрения на конец февраля — начало марта, 30 января сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Учитывая количество поправок, было бы правильно предоставить возможность обсудить их, сказал он.

Вопрос о новой дате второго чтения будет рассмотрен 3 февраля на Совете Думы. Как пояснил «Известиям» Дмитрий Бадовский, рассмотрение президентского законопроекта может быть перенесено на несколько недель. По его словам, это необходимо, чтобы не размыть концептуальную линию президента и учесть все здравые новые инициативы.

— Поправки разные. Понятно, что есть непроходные, есть эмоциональные, но есть и те, которые заслуживают внимания, — пояснил Дмитрий Бадовский. — Думаю, что дополнительно может потребоваться пара недель, но это абсолютно нормально.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В тех вопросах, которые касаются баланса ветвей власти и перераспределения их полномочий, предложения главы государства исчерпывающие, добавил он. Однако есть социально значимые пункты, которые могут быть дополнены. Также развернулась дискуссия вокруг преамбулы Конституции, где фиксируются базовые основополагающие ценности, на которые опирается общество.

Как сообщил «Известиям» член Совета Госдумы, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Адальби Шхагошев, к законопроекту уже поступило более 100 поправок, из которых 30 оформлены в качестве законодательных инициатив.

— Госдума не ставит перед собой задачи ни форсировать, ни затягивать рассмотрение законопроекта. Но сейчас есть необходимость перенести второе чтение, поскольку предложений очень много, — пояснил парламентарий .

Не упустить главное

Президентский законопроект был единогласно принят в первом чтении 23 января. Он включает предложения по изменению 22 глав Конституции. В том числе речь идет о закреплении требования об отсутствии иностранного гражданства и вида на жительство у высших должностных лиц, наделении Госдумы полномочиями по формированию правительства, а Совета Федерации — по утверждению руководителей силовых структур и отстранению судей Конституционного и Верховного судов.

Кроме того, глава государства предложил установить приоритет Конституции над международным правом, определить МРОТ на уровне не ниже величины прожиточного минимума, а также ввести гарантии обязательной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

За неделю, прошедшую после голосования, о своих инициативах по изменению Конституции объявили все оппозиционные парламентские партии, а также представители общественных организаций и активные граждане.

В частности, «Справедливая Россия» предложила вернуть прежний порог пенсионного возраста и запретить принимать законы, отменяющие социальные обязательства государства перед гражданами без предоставления возмещения. Также эсеры хотят изъять из Конституции упоминание о независимом статусе Центробанка и дополнить его функции. Среди инициатив ЛДПР — укрупнение ряда российских регионов и переименование должности президента РФ в «верховного правителя». КПРФ предлагает изменить процедуру формирования Совета Федерации, предусмотрев выборы сенаторов прямым тайным голосованием. Также коммунисты хотят зафиксировать в документе принадлежность российских недр народу.

В рабочей группе по внесению правок в Конституцию предложили изменить преамбулу Основного закона страны. Как заявила один из сопредседателей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева, речь идет о трех пунктах — это положение о том, что россияне против фальсификации истории и искажения роли подвига российского народа во Второй мировой войне, а также тезисы о роли и значении культурного наследия и роли институтов гражданского общества.

Эксперты скептически отнеслись к тому, что ко второму чтению законопроекта предложено столько поправок. Серьезно обсуждать весьма спорные инициативы — опасный тренд, который может снизить доверие к самому процессу внесения изменений в Основной закон страны, заявил «Известиям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.