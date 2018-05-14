Поправки в УК об ответственности за исполнение санкций Запада в России внесены в Госдуму

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Законопроект об уголовной ответственности за исполнение на территории России санкций иностранных государств внесен в Госдуму. Информация об этом опубликована в понедельник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, лидеры всех парламентских фракций - Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Неверов и Сергей Миронов, а также первые вице-спикеры Иван Мельников и Александр Жуков, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Согласно тексту документа, речь идет о дополнении Уголовного кодекса РФ новой статьей 284.2 "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией".

В ее первой части прописывается ответственность за "совершение действий или бездействие" в целях исполнения антироссийских санкций, если они повлекли ограничение или отказ в совершении гражданами РФ, юрлицами, Российской Федерацией, ее регионами или муниципальными образованиями, а также подконтрольными им лицами обычных хозяйственных операций или сделок. Наказание в этом случае предусматривается в виде штрафа до 600 тыс. рублей, либо в виде ограничения свободы до четырех лет, либо принудительных работ на такой же срок, либо лишения свободы до четырех лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Одновременно отдельным положением (ч. 2 ст. 284.2) предложено ввести уголовную ответственность за пособничество введению рестрикций против России. Под этим в проекте закона понимается "совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц". Под этот же состав подпадает "предоставление рекомендаций и передача сведений", которые привели или могли привести к введению рестрикций в отношении компаний и граждан РФ.

За такие преступления предусматривается штраф в размере до 500 тыс. рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей.

Оговаривается, что под "обычными хозяйственными операциями или сделками" понимаются юридические действия, которые "свободно совершаются в рамках обычной хозяйственной и иной не противоречащей закону деятельности лицами, не отличающимся от частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им иностранных лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера"

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, законопроект может быть рассмотрен в течение мая, поскольку "вопрос является приоритетным".

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