Поправки в Конституцию вступят в силу одномоментно. Но есть условие - Клишас

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по конституционным поправкам предложил, чтобы все изменения в основной закон нашей страны сразу "целиком и полностью" вступили в силу после подведения итогов всеобщего общероссийского голосования.

Глава государства тогда же поставил условие, что поправки должны вступить в силу одномоментно, если граждане России соглашаются с предложениями по поправкам в Конституцию.

Российский сенатор Андрей Клишас тогда же пообещал, что "будет сделано".

Чуть позже он подтвердил, что "все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно". В том числе и те поправки, которые касаются полномочий президента, что будут переданы Федеральному Собранию.

Сенатор также отметил важное условие, на которое обратил до этого внимание глава государства: поправки будут приняты, если за них проголосуют граждане нашей страны.

"Подготовлена редакция поправок, в соответствии с которой после общероссийского голосования, в случае поддержки со стороны граждан, все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно, включая и те, которые передают ряд полномочий президента Федеральному Собранию", - сказал сенатор в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что 22 апреля 2020 года предложено днём общероссийского голосования. Нерабочим. Проводиться голосование будет с 8 до 20 часов по местному времени.