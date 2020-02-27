Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пенсионная реформа: власть «сама себя высекла»
В ВМС Украины заявили об усилении флота России в Крыму
Безжалостные титушки Мариуполя
Битва за F-35B: ВВС и ВМС Италии не могут поделить истребители 5-го поколения
Главная / Политика

Поправки в Конституцию вступят в силу одномоментно. Но есть условие - Клишас

27 февраля 2020, 14:54  •  44 • Политика
Сенатор Андрей Клишас сообщил о том, что "все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно". Но есть важное условие: если поправки поддержат граждане России.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по конституционным поправкам предложил, чтобы все изменения в основной закон нашей страны сразу "целиком и полностью" вступили в силу после подведения итогов всеобщего общероссийского голосования.
Глава государства тогда же поставил условие, что поправки должны вступить в силу одномоментно, если граждане России соглашаются с предложениями по поправкам в Конституцию.
Российский сенатор Андрей Клишас тогда же пообещал, что "будет сделано".
Чуть позже он подтвердил, что "все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно". В том числе и те поправки, которые касаются полномочий президента, что будут переданы Федеральному Собранию.
Сенатор также отметил важное условие, на которое обратил до этого внимание глава государства: поправки будут приняты, если за них проголосуют граждане нашей страны.
"Подготовлена редакция поправок, в соответствии с которой после общероссийского голосования, в случае поддержки со стороны граждан, все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно, включая и те, которые передают ряд полномочий президента Федеральному Собранию", - сказал сенатор в беседе с РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно о том, что 22 апреля 2020 года предложено днём общероссийского голосования. Нерабочим. Проводиться голосование будет с 8 до 20 часов по местному времени.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
27 февраля 2020, 14:54
Лукашенко был так зол, что наплевал на протокол: Китай дал "ценные указания" Минску, заявил Безпалько
27 февраля 2020, 14:54
"Вы настоящий?": Путин сделал признание о своём двойнике
26 февраля 2020, 20:39
Баталина опровергла информацию об объединении "Единой России" и ОНФ
27 февраля 2020, 14:54
Больная тема: Почему Ванденко решил вступиться за "звёзд", а не за народ
27 февраля 2020, 14:54
США потеряли - РФ нашла: Российские ВКС 12 лет следят за американской "космической" сумкой
27 февраля 2020, 11:39
Про похищение российских социологов в Ливии сняли фильм: Малькевич поделился деталями кинокартины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2020, 04:12
Сын Порошенко считает себя русским
27 февраля 2020, 01:54
"И Крым был бы, и Донбасс": Украинец вышел из себя после упоминания о русском языке
22 февраля 2020, 11:09
«Дочери чувствуют себя в безопасности»: эстонка сбежала с детьми в Россию от мужа, которого подозревает в педофилии
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
23 февраля 2020, 19:39
«Этих заключённых стараются не выпускать по УДО»: как живут приговорённые к смерти, которым удалось выйти на свободу
27 февраля 2020, 01:54
Малахову и "наследникам" на заметку: Путин оценил передачу "Пусть говорят"
24 февраля 2020, 12:09
"Убийцам раздали медали": Скабеева задала неудобный вопрос Зеленскому после требования наказать протестующих
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.