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Поправки в Конституцию России вступили в силу

05 июля 2020, 01:00  •  56 • Политика
Поправки в Конституцию Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу. Как отметил в своём телеграм-канале сенатор Алексей Пушков, 4 июля вполне можно охарактеризовать как День укреплённого суверенитета в виде новой редакции Конституции.
С 4 июля вступают в силу поправки, внесённые в Конституцию России, которые на прошедшем голосовании поддержало подавляющее число граждан. Приказ о том, что изменения в Основном законе страны вступают в силу в эту субботу, днём ранее подписал президент РФ Владимир Путин.
Он также поблагодарил граждан за высокую явку и за то, что они проголосовали за изменения.
Текст Конституции РФ с внесёнными в неё поправками, принятыми в результате общероссийского голосования, размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указана следующая формулировка: Конституция РФ "принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года".
Российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что 4 июля отныне - День укреплённого суверенитета в виде новой редакции Конституции.
"Только что вступили в силу поправки в Конституцию. В США 4.07 - это день независимости. У нас отныне 4.07 - День укреплённого суверенитета в виде новой редакции Конституции. Россия утверждает себя как страна, которой никто не может предписать, каких ценностей придерживаться и во что верить", - написал он.

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