Поправки в Конституцию России вступили в силу

С 4 июля вступают в силу поправки, внесённые в Конституцию России, которые на прошедшем голосовании поддержало подавляющее число граждан. Приказ о том, что изменения в Основном законе страны вступают в силу в эту субботу, днём ранее подписал президент РФ Владимир Путин.

Он также поблагодарил граждан за высокую явку и за то, что они проголосовали за изменения.

Текст Конституции РФ с внесёнными в неё поправками, принятыми в результате общероссийского голосования, размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указана следующая формулировка: Конституция РФ "принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года".

Российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что 4 июля отныне - День укреплённого суверенитета в виде новой редакции Конституции.

"Только что вступили в силу поправки в Конституцию. В США 4.07 - это день независимости. У нас отныне 4.07 - День укреплённого суверенитета в виде новой редакции Конституции. Россия утверждает себя как страна, которой никто не может предписать, каких ценностей придерживаться и во что верить", - написал он.