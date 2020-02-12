Поправки в Конституцию России нужны из-за Лукашенко? Bloomberg озвучил свою версию, не обратив внимания на реальность

Итак, по мнению неназванных источников Bloomberg, президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Основной закон в качестве плана Б, потому что Александр Лукашенко якобы отказался от интеграции Белоруссии и России. К слову, не отказался, о чём заявлял и сам. Не далее как несколько дней назад. В ходе переговоров в Сочи речь как раз шла о вопросах инитеграции. Но продолжим...

Агентство полагает, что создание "союзного государства" позволило бы российскому президенту его возглавить, однако Лукашенко, ранее поддерживавший идею слияния, выступил против. Журналисты заверяют, что именно нежелание Лукашенко объединяться привело к проблемам с поставками российской нефти в Белоруссию, а не завершившийся контракт и требование огромной скидки. Сразу возникает вопрос к журналистам: если всё так, как они пишут, почему по нефти всё же договорились? Причём на условиях России, не оставляя тему союзного государства - как раз в преддверии очередных обсуждений конституционных поправок в Госдуме.

Наконец, ранее Владимир Путин не раз говорил о целях поправок. Они помогут наладить эффективную работу всех частей госаппарата и никак не связаны с его президентскими полномочиями.

Соглашение об интеграции России и Белоруссии в рамках союзного государства было подписано еще в 1999 году. Сегодня работа по расширению сотрудничества государств в рамках договора продолжается.

К слову, Bloomberg не уделил внимания реальной дискуссии о поправках в Конституцию. Как известно, участвуют в обсуждении миллионы человек.

Помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок в Конституцию, в основе которых - социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Так, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил закрепить в Конституции упоминание о вере в Бога.

"Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - этот вопрос поднял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день 11-й годовщины интронизации.

Упоминание Бога в Конституции - ещё и часть поправок, предложенных заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константином Малофеевым. Он, помимо этой части, говорит о традиционных ценностях, преемственности и закреплении роли русского народа.

Предложения поддержали и в рабочей группе, и в Госдуме, и в экспертном сообществе, наблюдающем за дискуссией. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта.