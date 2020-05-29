Поправки в Конституцию России изучат в Венецианской комиссии - СМИ

В комиссии ПАСЕ решили детально изучить поправки в Конституцию России. Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу решили направить запрос с призывом изучить в Венецианской комиссии обновлённый текст Основного закона РФ.

Отмечается, что мнение Европейской комиссии за демократию через право носит исключительно рекомендательный характер.

Как пишут "Ведомости", поводом для такого рода исследований стали требования неких общественных деятелей из России.

Напомним, что 11 марта Советом Федерации был одобрен закон о внесении поправок в Конституцию РФ. Общероссийское голосование о поправках в Конституцию было назначено на 22 апреля, но было перенесено на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.