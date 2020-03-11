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Поправки в Конституцию РФ 2020: официальный текст, одобренный Госдумой и Советом Федерации

11 марта 2020, 17:00  •  86 • В России

Совет Федерации на заседании в среду, 11 марта, принял законопроект о поправках к конституции. Принятый документ предусматривает внесение изменений в Основной закон страны и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.

Согласно принятому документу, Государство обязуется гарантировать минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, а также осуществлять индексацию пенсий не реже одного раза в год. Государство также обеспечивает приоритет семейного воспитания и берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

В основном законе предусматривается упоминание Бога. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», - говорится в тексте предложенных поправок.

Кроме того, русский язык признается языком государствообразующего народа, при этом республики вправе устанавливать свои государственные языки. Культура признается «уникальным наследием многонационального народа» нашей страны.

Россия признается правопреемником СССР на своей территории, а также в отношении членства в международных организациях, предусмотренных международными договорами обязательств и активов за пределами страны.

Устанавливаются дополнительные требования по отношению к главе государства. Одно и то же лицо не сможет занимать президентского должность двух сроков. При этом, в случае принятия законопроекта, действующий глава государства сможет баллотироваться на пост президента вновь в связи с «обнулением» его сроков правления.

Напомним, за принятие закона об изменении Конституции в Госдуме проголосовали 383 депутата, 43 воздержались. В Совете Федерации законопроект поддержали 160 человек, против проголосовал только один парламентарий и трое воздержались. Всероссийское голосование по поправкам состоятся 22 апреля.

Сайт «КП» опубликовал полный текст законопроекта о поправках к конституции.

ЦИК представилa логотип голосования по поправкам к Конституции.

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