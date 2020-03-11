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Поправки в Конституцию прошли второе чтение

11 марта 2020, 03:00  •  56 • В России

Чем ближе финал внесения поправок в главный документ страны — Конституцию - чем жарче споры и разговоры. На 10 марта было назначено второе (основное) чтение законопроекта о поправках. После всех обсуждений и предложений стало ясно, эпохальность 2020 года уже просто очевидна — кроме обновленной Конституции нам скорее всего предстоит выбирать и новую Думу, как минимум, поток предложений пока не окончен.

Зал заседаний Госдумы во вторник был заполнен максимально — пришли на свое рабочее место 428 депутатов, лишь 22 отсутствовали. Невиданная явка! Еще бы, ведь основная повестка — рассмотрение поправок в Конституцию. О необходимости это сделать заявил в своем Послании Путин. Произошло это 15 января 2020 года. На дворе 10 марта, и по сути основная часть работы по внесению поправок уже сделана.

Геннадий Зюганов сразу сообщил, что вся его фракция воздержится от голосования, не смотря на то, что поправки президента они принимают. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Правда, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сразу сообщил, что вся его фракция воздержится от голосования, не смотря на то, что поправки президента они принимают .

А острый на слово Жириновский пригрозил отключившему ему микрофон сотруднику арестом, что вызвало бурный смех его коллег.

Жириновский пригрозил отключившему ему микрофон сотруднику арестом, что вызвало бурный смех его коллегФото: REUTERS

- На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства, - горячился Владимир Вольфович. - Они за два часа быстренько определяться и не будет этой нервотрепки и авантюризма.

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Чем ближе финал внесения поправок в главный документ страны — Конституцию - чем жарче споры и разговоры.Фото: REUTERS

Посетовал Жириновский, что отклонили их (ЛДПР) поправку о том, что партия не может занимать больше 40 % мест в парламенте. Но в целом он и его соратники всем довольны и будут голосовать «за».

- Да здравствует новая Россия. С обновленной Конституцией! — заключил в конце своего выступления он.

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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что «Справедливая Россия» тоже проголосует «за» поправки. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что «Справедливая Россия» тоже проголосует «за» поправки.

Представители «Единой России» о своем намерение принять поправки заявляли еще до начала пленарного заседания.

Настоящей сенсацией стало предложение депутата "ЕР" Александра Карелина. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Но настоящей сенсацией стало предложение депутата "ЕР" Александра Карелина.

- Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, дает нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через парламент. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы, - сказал Карелин.

И тут же последовала реакция от спикера Госдумы Вячеслава Володина: «Готовьте проект, будем голосовать прямо сегодня».

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Кто же такие дети в новой Конституции и куда из нее делась иностранная собственность госслужащих?

Пришлось править и сами поправки. В частности, по поводу детей, которых пытались назвать в поправках и «важнейшей ценностью государства» и «достоянием Российской Федерации». Многие критиковали такие формулировки, отмечая, что дети не могут быть собственностью государства.

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Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Мы в рабочей группе долго обсуждали формулировку, - подвел итог этих споров председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. - Нам важно, чтобы формулировки были ясны и понятны и отражали базовые ценности нашего общества. В итоге решили остановится на том, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

Такая формулировка устроила большинство.

А депутат от ЛДПР Николай Коломейцев поинтересовался у Павла Крашенинникова: «Кто убрал поправку про имущество за рубежом у должностных лиц? Почему эта поправка отклонена?

- Советский союз распался и у многих граждан, в том числе и среди присутствующих, родители остались в другой стране. Мы не может ограничивать никого в правах. Кроме того, возможно лет через 20 граждане проголосуют за успешного предпринимателя, у которого есть имущество за рубежом и он его не скрывает, и у него все задекларировано. Мы считаем, что ограничивать его в этом смысле неконституционно. Мы же не можем говорить, что раз у кого-то есть собственность, то он негодяй. По поводу счетов и вкладов в иностранных банках — однозначно, ограничение должны быть. По поводу недвижимости — мы не стали этого делать. Если федеральный закон это посчитает возможным на какой-то конкретный исторический момент, то в Конституцию мы это записывать не стали.

Владимир Путин выступает в Госдуме о поправках в Конституцию: прямая онлайн-трансляция 10 марта 2020 года

Терешкова предложила разрешить Путину идти на выборы главы государства еще раз. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В конце обсуждения выступила знаменитый космонавт, а ныне депутат Валентина Терешкова. Она несколько раз шла к трибуне, чтобы взять слово, но то кнопка запроса не срабатывала, то ее опережали более быстрые и молодые парламентарии. В итоге Володин сам пригласил ее на трибуну.

Валентина Терешкова - о предложенных ей поправках.

Терешкова предложила разрешить Путину идти на выборы главы государства еще раз.

- Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, - сказала Терешкова.

Предложение прокомментировал спикер Володин, заявив что такое предложение требует консультации с президентом и главами фракций.

Депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки

В Госдуму приехал президент, чтоб разъяснить депутатам свою позицию.Фото: REUTERS

И действительно, через полтора часа в Госдуму приехал президент, чтоб разъяснить депутатам свою позицию.

Исходя из всех заявлений и предложений уже к середине дня стало ясно, что во вторник 10 марта Госдуме примет во втором чтении поправки к Конституции. Третье заключительное чтение назначено уже на следующий день — 11 марта. А после их одобрения Советом Федерации окончательный проект поправок ляжет на стол президенту для подписания. Ну а вступит обновленная Конституция в силу только после всенародного голосования 22 апреля.

Путин - о предложении Терешковой.

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