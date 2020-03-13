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Поправки в Конституцию одобрили все парламенты страны: что будет дальше

13 марта 2020, 12:35  •  36 • Политика
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Теперь свою оценку изменениям должен дать Конституционный суд
Закон об изменениях в Конституцию прошел парламентский контроль – к утру 13 марта документ обсудили и одобрили все региональные законодательные собрания России.
Законопроект о поправках в главный закон страны был принят Госдумой и Советом Федерации 11 марта. После этого его направили в регионы. Для дальнейших процедур хватило бы поддержки 2/3 законодателей в субъектах РФ. Но его одобрили все, причем везде – подавляющим большинством голосов. Последним заксобранием, где проводилось обсуждение, стал Госсовет Адыгеи. Местный итог: 45 "за", двое воздержались, передает ТАСС.
Теперь документ поступит на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Поскольку многие поправки были выдвинуты им самим, а по поводу других он уже высказался на заседании Госдумы, тут сюрпризов ждать не приходится. Поэтому подписанный закон уже в ближайшее время отправят в Конституционный суд – там должны подтвердить, что инициатива не противоречит действующему законодательству РФ.
После этого свою оценку новшествам дадут россияне. Всероссийский референдум назначен на 22 апреля. Проголосовать смогут все дееспособные граждане РФ старше 18 лет. На подсчет голосов может уйти от трех до пяти дней. Как только ЦИК объявит результаты референдума, решение вступит в силу. Для положительного исхода потребуется одобрение большинства от общего числа пришедших на избирательные участки.
Какие именно поправки предлагается внести в Конституцию, можно прочитать здесь.

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