Поправки в Конституцию: как голосует Россия

Наступил финальный день голосования по поправкам в Конституцию. Оно проходит в России с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижнем Новгороде шесть дней оно проходило в электронной форме. Теперь тем, кто не успел поставить галочку онлайн, необходимо прийти на избирательный участок.

Что записано в пакете из 206 поправок? Обязательная ежегодная индексация пенсий, признание брака союзом мужчины и женщины, русский народ назван государствообразующим и многое другое.

Последний день голосования по поправкам в Конституцию: прямая трансляция. За или против ? Россияне выражают своё мнение по поводу предлагаемых поправок в основной закон страны

По данным Общественного штаба по наблюдению за голосованием явка на дистанционном голосовании превысила 93%.

По заявлению главы ЦИК Эллы Памфиловой, на участках задействованы более полумиллиона наблюдателей. А гражданам не удастся обмануть систему и проголосовать несколько раз.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию 1 июля? Какие результаты известны на эту минуту? Последние новости с избирательных участков. Читайте в текстовой онлайн-трансляции на сайте kp.ru.