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Поправки в Конституцию: Бывшие президенты станут пожизненными сенаторами

11 февраля 2020, 19:39  •  27 • В России

Готовы новые поправки в главный закон страны. Их внесла рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию. Об этом журналистам рассказал сообщил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Давайте посмотрим на список предложений:

1. Бывшие президенты смогут пожизненно становиться сенаторами

- Согласно поправкам, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации - после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации, - сказал Крашенинников. - Вышеуказанные предложения были инициированы членами рабочей группы, исходя из изучения опыта работы верхних палат парламентов в различных странах.

2. Парламентский контроль смогут проводить Госдума и Совфед. Они будут направлять запросы в госорганы и местной власти;

3. Ежегодные доклады генпрокурора и Центробанка.

- В статье 102 Конституции предлагается закрепить положение о том, что к ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации, - сказал Крашенинников. - В статье 103 Конституции предложено закрепить положение о том, что Государственная Дума заслушивает ежегодные отчеты Центрального Банка..

4. Правила назначения и увольнения главы Счетной платы и его замов.

- Поправки предусматривают передачу полномочий по назначению и освобождению от должности председателя Счетной палаты Совету Федерации. В настоящее время этот вопрос находится в ведении Госдумы, - сказал Крашенинников. - Это связано с тем, что Государственная дума наделяется дополнительными полномочиями по утверждению председателя и членов правительства РФ согласно законопроекту о поправке в Конституцию, одобренному в первом чтении.В тоже время вопрос назначения и освобождения от должности заместителя председателя Счетной палаты предлагается отнести к компетенции Госдумы.

5. Увеличение с 17 до 30 президентской квоты в Совете Федерации

- В настоящее время Совет Федерации комплектуется представителями регионов, а также право вносить свои кандидатуры есть у президента, Сейчас президентская норма составляет не более 10%, то есть 17 человек - представителей Российской Федерации. Поправками предлагается увеличить президентскую норму до 30 человек, из которых семь представителей могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности, - сказал Крашенинников . - Это могут быть, к примеру, выдающиеся ученые, врачи, деятели культуры, общественные деятели. Для остальных представителей Российской Федерации в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет.

Павел Крашенинников - о процессе голосования за поправки в конституцию.

ИНТЕРВЬЮ

Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Основной Закон: О Боге, русских, семье и Госсовете в новой Конституции

Об этом и многом другом глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (подробности)

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