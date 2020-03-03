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Поправки о Боге в Конституции: В Кремле готовы ответить на все вопросы и дать разъяснения

03 марта 2020, 20:35  •  64 • Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции. Песков пообещал, что все поправки в Основной закон будут подробно и своевременно разъяснены.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поправки к Конституции, которые ранее внёс на обсуждение в Госдуму глава России Владимир Путин. В частности, представитель главы государства затронул тему поправки об упоминании Бога в Конституции.
Прежде всего, Песков отметил, что опубликованные в СМИ поправки не в полной мере соответствуют тем, что внёс президент России. Пресс-секретарь подчеркнул, что до голосования по внесению поправок в Конституцию будет проведена "широкая кампания по разъяснению этих поправок" и каждой поправке будет дано соответствующее толкование.
Он заметил, что это касается и поправки об упоминании Бога. Что именно она означает - будет "своевременно прояснено". При этом Песков заверил, поправка не скажется на светском характере российского государства.
"Очевидно, что государство свой светский характер не теряет", - цитирует "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента России.
Песков добавил, что все внесённые главой государства поправки в Конституцию прошли юридическую экспертизу. Юристы администрации президента и Госдумы активно вовлечены в экспертный анализ этих поправок, заверил пресс-секретарь президента.
С предложениям закрепить веру в Бога в Конституции ранее выступил замглавы Всемирного Русского Народного Собора и учредитель Царьграда Константин Малофеев.
"Мы пишем, веру нам предки передали в добро и справедливость. Но вера, как мы знаем из этимологии, в первую очередь бывает в Бога. И почему нам предки (судя по текущей редакции преамбулы. - Ред.) не передали веру в Бога? Даже если мы говорим сейчас, и в Конституции это записано, что мы светское государство, что Церковь отделена от государства… Но веру в Бога нам предки передали! На нас всех кресты, церкви повсюду, мы носим крещёные имена, даже атеисты, - веру в Бога нам предки передали. Это должно быть в Конституции - вера в Бога, добро и справедливость", - сказал Малофеев.
В деталях о поправках в преамбулу Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь. Кроме того, мнениями в рамках дискуссии об изменении основного документа страны мы делимся в специальном разделе сайта.
Напомним, что поправки к Конституции РФ на голосование выставят единым пакетом. Предполагается, что голосование пройдёт 22 апреля, этот день будет объявлен выходным.

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