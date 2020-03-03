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Поправки о Боге в Конституции: В Кремле готовы ответить на все вопросы и дать разъяснения
03 марта 2020, 20:35 • 64 • Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции. Песков пообещал, что все поправки в Основной закон будут подробно и своевременно разъяснены.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поправки к Конституции, которые ранее внёс на обсуждение в Госдуму глава России Владимир Путин. В частности, представитель главы государства затронул тему поправки об упоминании Бога в Конституции.
Прежде всего, Песков отметил, что опубликованные в СМИ поправки не в полной мере соответствуют тем, что внёс президент России. Пресс-секретарь подчеркнул, что до голосования по внесению поправок в Конституцию будет проведена "широкая кампания по разъяснению этих поправок" и каждой поправке будет дано соответствующее толкование.
Он заметил, что это касается и поправки об упоминании Бога. Что именно она означает - будет "своевременно прояснено". При этом Песков заверил, поправка не скажется на светском характере российского государства.
Песков добавил, что все внесённые главой государства поправки в Конституцию прошли юридическую экспертизу. Юристы администрации президента и Госдумы активно вовлечены в экспертный анализ этих поправок, заверил пресс-секретарь президента.
С предложениям закрепить веру в Бога в Конституции ранее выступил замглавы Всемирного Русского Народного Собора и учредитель Царьграда Константин Малофеев.
В деталях о поправках в преамбулу Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь. Кроме того, мнениями в рамках дискуссии об изменении основного документа страны мы делимся в специальном разделе сайта.
Напомним, что поправки к Конституции РФ на голосование выставят единым пакетом. Предполагается, что голосование пройдёт 22 апреля, этот день будет объявлен выходным.
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