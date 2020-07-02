Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали от...
Массовый побег: Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы
Главная / Политика

Поправки к Конституции России поддержало большинство: Выводы ЦИК есть, но ещё не финальные

02 июля 2020, 13:00  •  86 • Политика
Большинство граждан России одобрили внесение поправок в Конституцию РФ. В ЦИК сделали свои выводы по итогам обработки 97 процентов протоколов, но, как мы понимаем, это ещё не финальная оценка.
После обработки 97 процентов протоколов ЦИК делает вывод, что за поправки к Конституции РФ отдали голоса 78,06 процента граждан России. В то же время против изменения текста основного закона страны высказались 21,13 процента граждан.
Более чем в половине регионов России голоса обработаны полностью. Регионом-лидером по числу поддержавших поправки к Конституции страны оказалась Тува. Здесь за выступили 96,79 процента голосовавших. А, например, в Санкт-Петербурге за поправки 77 процентов голосовавших, пишут "Невские новости". В то же время самые низкие показатели в Камчатском крае - там в пользу поправок высказались 61,76 процентов.
По предварительным данным, явка на этом голосовании составила 65 процентов.
Напомним, по поправкам, предложенным к внесению в Конституцию России, мы голосовали с 25 июня по 1 июля, с четверга по среду. День в конце срока голосования был выходным.
Вчера был решающий день голосования, когда, например, на участок в том числе пришёл и президент России Владимир Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
02 июля 2020, 03:00
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
02 июля 2020, 03:00
"Упрячьте": Порошенко попытался взять Зеленского "на слабо"
02 июля 2020, 01:00
Великие потрясения или великая Россия? Михалков не дал шанса противникам поправок в Конституцию
02 июля 2020, 11:00
"Масштабный сброс": Маневр России по госдолгу США восхитил аналитиков Китая
02 июля 2020, 09:00
Ошибка или?.. В ЦИК объяснили "протестное" голосование в Коми
02 июля 2020, 11:00
"Они никогда в жизни этого не сделают": Назван главный страх Украины перед Донбассом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к параду в Крыме
28 июня 2020, 18:00
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
30 июня 2020, 06:00
1 сентября 2020 года. Дистанционное образование как норма жизни
01 июля 2020, 16:00
Возглавившая Совет ЕС Германия обратилась к России
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, просто топорно!"
28 июня 2020, 02:00
"Ира, у нас новая вводная от А.А.": Неизвестные "слили" план провокации от Навального и Ко
26 июня 2020, 18:00
"У Киева выбора нет": Четыре предсказания Примакова по Донбассу, которые сбылись
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.