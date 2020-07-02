Поправки к Конституции России поддержало большинство: Выводы ЦИК есть, но ещё не финальные

После обработки 97 процентов протоколов ЦИК делает вывод, что за поправки к Конституции РФ отдали голоса 78,06 процента граждан России. В то же время против изменения текста основного закона страны высказались 21,13 процента граждан.

Более чем в половине регионов России голоса обработаны полностью. Регионом-лидером по числу поддержавших поправки к Конституции страны оказалась Тува. Здесь за выступили 96,79 процента голосовавших. А, например, в Санкт-Петербурге за поправки 77 процентов голосовавших, пишут "Невские новости". В то же время самые низкие показатели в Камчатском крае - там в пользу поправок высказались 61,76 процентов.

По предварительным данным, явка на этом голосовании составила 65 процентов.

Напомним, по поправкам, предложенным к внесению в Конституцию России, мы голосовали с 25 июня по 1 июля, с четверга по среду. День в конце срока голосования был выходным.

Вчера был решающий день голосования, когда, например, на участок в том числе пришёл и президент России Владимир Путин.