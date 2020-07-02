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Поправкам быть? Голосование в России официально завершилось, ЦИК озвучил ранние итоги

02 июля 2020, 03:00  •  54 • Политика
Голосование по поправкам в Конституцию России завершилось. Центризбирком уже успел обработать порядка 25% протоколов. Большинство голосовавших сказали поправкам "да".
В России официально завершилось голосование по поправкам в Конституцию. По последним данным, общероссийская явка составила более 64 процентов. На данный момент Центризбирком успел обработать порядка 25% протоколов.
Согласно имеющимся данным, 73,24% граждан России поддержали изменения в Основной закон. Против проголосовало 25,8% жителей страны. Окончательные итоги референдума уже подведены на Чукотке, Сахалине, в Еврейской автономной области, на Камчатке, в Магаданской области и в Хабаровском крае. Во всех регионах большинство жителей поддержали поправки.
Напомним, что часть граждан России, особенно пожилые люди, уже успели проголосовать по поправкам в Конституцию досрочно. Это было сделано для того, чтобы снизить возможный риск заражения коронавирусом на избирательных участках.

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