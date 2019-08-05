Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Твое отношение к идеалам Майдана?!
В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме
Замерзнуть дома в 21 веке
"Они будут отслеживать наш флот и подключаться к интернет-кабелям": Ро...
Главная / В мире

Поправка при стрельбе: демократы предлагают ограничить право на владение оружием после массовых убийств в Техасе и Огайо

05 августа 2019, 02:09  •  54 • В мире
Кандидаты в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс и Камала Харрис предложили конгрессменам принять законы, ограничивающие свободную продажу оружия. Такие заявления были сделаны после двух случаев массовой стрельбы в штатах Техас и Огайо, которые привели к гибели 29 человек. Однако эксперты считают, что в ближайшее время власти не пойдут на такие меры. По их мнению, решающим препятствием станет не столько деятельность влиятельных лоббистов, сколько исторически сложившаяся традиция: вторая поправка к Конституции гарантирует американцам право на ношение оружия. При этом аналитики не исключают, что на уровне отдельных штатов ограничительные меры будут приняты.
 
AFP © Go Nakamura
 

Кандидаты в президенты от Демократической партии США Берни Сандерс и Камала Харрис выступили за принятие законов, ограничивающих оборот огнестрельного оружия, после очередных случаев массовых расстрелов в стране. Оба политика заявили, что в случае победы на выборах главы государства они выступят с такого рода инициативами.

При этом Сандерс обрушился с критикой на Дональда Трампа и Республиканскую партию. Кандидат от демократов назвал массовые расстрелы проявлением «внутреннего терроризма». Со всеми этими явлениями Трамп, по мнению политика, не борется или борется недостаточно. Напротив, благодаря заявлениям и действиям главы государства в стране получила распространение «опасная укореняющаяся культура фанатизма», считает он. 

«Господин президент, прекратите свою расистскую, ненавистническую и антииммигрантскую риторику. Язык, на котором вы говорите, создаёт атмосферу, поощряющую воинствующих экстремистов», — отметил Сандерс в своём Twitter, обращаясь к Трампу. 

По мнению политика, республиканцы, используя свой контроль над сенатом конгресса США, действуют в угоду влиятельному оружейному лоббисту, Национальной стрелковой ассоциации, и поэтому не могут эффективно бороться с массовыми расстрелами.

«Всякий раз, когда происходит трагедия, сенат трепещет перед могуществом Национальной стрелковой ассоциации и бездействует. Дальше так нельзя. Нам нужен такой президент и такой конгресс, которые прислушивались бы к мнению американцев, а не к идеологии экстремистcкой организации правого толка. Мы должны принять разумное законодательство о безопасности огнестрельного оружия», — написал Сандерс в своём Twitter.

After every tragedy the Senate, intimidated by the NRA’s power, does nothing. This must change.

We need a president and congress that listen to Americans, not the ideology of a right-wing extremist organization.

We must pass common sense gun safety legislation. 2/

— Bernie Sanders (@BernieSanders) 4 августа 2019 г.

Харрис также выступила за изменение законодательства в области оборота оружия. В интервью телеканалу MSNBS она призвала конгресс принять соответствующие меры. 

«Мы не должны жить в страхе, опасаясь массовых расстрелов. Конгресс обязан проявить смелость и принять разумное законодательство о безопасности огнестрельного оружия. Если там ничего не предпримут, то действовать буду я», — подчеркнула она.

Напомним, что в США за сутки произошли два массовых расстрела граждан. 3 августа в супермаркете города Эль-Пасо (штат Техас) были убиты 20 человек. Сотрудники органов правопорядка задержали подозреваемого в этом преступлении Патрика Крузиуса. До нападения он опубликовал в сети манифест, где выразил солидарность с Брентоном Таррантом, который в марте этого года убил свыше 50 человек в мечетях Новой Зеландии.  

В ночь на 4 августа произошло второе аналогичное преступление. В городе Дейтоне (штат Огайо) преступник открыл стрельбу возле одного из баров. В результате были убиты десять человек, в том числе сам стрелявший, которого ликвидировала полиция при попытке задержания.

Нереалистичное предложение

Идея Харрис и Сандерса ограничить продажу оружия в законодательном порядке не будет реализована на практике, считают эксперты.

Так, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин подчеркнул, что сейчас в Демократической партии идут праймериз, в ходе которых развернулась ожесточённая борьба за право стать кандидатом на президентских выборах 2020 года. 

«В этих условиях звучат громкие заявления о том, что хочет сделать в случае прихода к власти тот или иной кандидат, без уточнений, как, собственно, он это собирается реализовать. Не стоит забывать, что право владения и ношения оружия гарантирует вторая поправка к Конституции США», — сказал эксперт.

По его словам, «Харрис и Сандерс должны добиться отмены конституционной поправки, чего в истории страны ещё не было, или принять новую поправку, что также очень сложно, если не сказать невозможно». 

  • Полиция на месте стрельбы в Эль-Пасо
  • Reuters
  • © Jose Luis Gonzalez

Домрин считает популистскими и имеющими ярко выраженный предвыборный характер заявления обоих политиков о необходимости принятия закона по ограничению оборота оружия.

Как отмечает аналитик, Сандерс и Харрис представляют левое крыло Демпартии. Среди сторонников этого идейного течения предложения ограничить оборот оружия достаточно популярны, однако это не значит, что их поддерживают в американском обществе.

При этом стоит заметить, что один из фаворитов избирательной кампании Джозеф Байден, представляющий либеральное крыло Демпартии, не поддержал идею Сандерса и Харрис. По сообщению американских СМИ, в своих комментариях по поводу трагедии в Эль-Пасо и Дейтоне он осудил преступников, призвал власти к решительным действиям, но не выступил за принятие какого-либо закона, касающегося оборота оружия. Реакция Трампа была такой же.

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT отмечает, что с предложениями по изменению оружейного законодательства выступал ещё экс-президент Барак Обама.

«У Обамы ничего не получилось, и у другого президента-демократа не получится. В ближайшей перспективе сомнительно ожидать принятия федерального закона, касающегося ограничения права на владение оружием. Но это не значит, что на уровне каких-то штатов не могут быть приняты такого рода законы», — сказал Синельников-Оришак.

«Привыкли жить с оружием»

Владение огнестрельным оружием и его хранение — это уже часть американской культуры, поэтому жителям США от неё непросто отказаться, отмечает Домрин. 

«Объяснять чьим-то лоббизмом отсутствие закона, к принятию которого призывают Харрис и Сандерс, — значит упрощать ситуацию. Американцы привыкли жить с оружием на протяжении столетий. Сотни лет просто так не перечеркнёшь», — говорит эксперт. 

  • Мужчина с винтовкой на ежегодной выставке оружия
  • Reuters
  • © Lucas Jackson
Пустые угрозы: Как США не смогли обнулить экспорт иранской нефти

Кроме того, у сторонников ограничения конституционного права на оружие нет бесспорных, убедительных для большинства американцев аргументов, полагает Домрин.

«Республиканцы напоминают демократам, что убивает не оружие — убивают люди. Американцев в тысячу раз больше погибает на дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий, чем от пуль. И что теперь? Отменять автомобили?» — подчеркнул аналитик. 

На сайте ФБР ранее было опубликовано исследование, касающееся расстрелов граждан в США. В нём отмечается, что в прошлом году в стране было зафиксировано 27 случаев стрельбы по людям в общественных местах в 16 штатах. За последние три года лидером по количеству расстрелов является Калифорния. В этом штате действует одно из самых жёстких в США законодательств в области оборота оружия. 

Техас и Огайо, где произошли массовые расстрелы 3 и 4 августа, также относятся к числу лидеров списка. С 2016 года в Техасе было зарегистрировано восемь случаев стрельбы по людям в общественных местах, в Огайо — пять. 

Исследование ФБР не даёт однозначных объяснений, какие были мотивы у массовых убийц. Среди них есть сторонники ультраправой идеологии, а среди погибших — представители расовых, национальных, религиозных или сексуальных меньшинств.

У многих убийц ранее были выявлены проблемы с психикой, отмечается в исследовании ФБР. Следует отметить, что в десяти случаях стрельбы по людям в общественных местах в 2018 году преступники сводили счёты с жизнью.

Как отмечает Синельников-Оришак, какие бы ни были причины нападений на граждан, введение запрета на свободное владение оружием в США не выход из ситуации.

«Его там много, оно уже на руках. Если даже ограничить продажу оружия, то возникает вопрос, что делать с теми миллионами стволов, которые уже есть в домах американцев. Изымать их? Но такой сценарий выглядит ещё более фантастическим, чем отмена второй поправки», — подытожил эксперт. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
04 августа 2019, 16:39
Акула "дала сдачи" рыбаку: В США морской хищник цапнул за ногу вытащившего его из моря рыболова
04 августа 2019, 16:39
Побег или отпуск? В самый разгар скандала с офисом Зеленского Кличко покинул Украину – украинские СМИ
05 августа 2019, 02:24
"Мы войдем на восток от Евфрата": Защищая свои интересы, Турция готова столкнуться с США в Сирии
04 августа 2019, 19:39
«Перевозил контрабандное топливо»: Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
04 августа 2019, 19:54
Пьяных пилотов не пустили за штурвал: Авиакомпания United Airlines отменила рейс из Глазго в Ньюарк
04 августа 2019, 19:54
Пустые угрозы: Как США не смогли обнулить экспорт иранской нефти
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2019, 21:09
«Слуга народа» начинает грабёж евроукров (Руслан Осташко)
04 августа 2019, 00:24
Все страны мира отвернулись от Киева. Украинскому постпреду в ПАСЕ пришлось признаться в провале
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорьевой дал признательные показания
31 июля 2019, 08:39
"Обналичил полтонны долларов и скрылся в Дубае": Политолог заявил, что Порошенко больше не вернется на Украину
04 августа 2019, 00:24
Зубы "обломали" и французы, и британцы, и немцы: Швейцарец доказал, Крым - русский навсегда
01 августа 2019, 16:54
На Украине разбили памятники участвовавшим в конфликте в Донбассе
30 июля 2019, 06:39
"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог сравнил столицы России и Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.