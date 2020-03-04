Поправка о русском языке не ущемит братские народы

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов» - именно в такой редакции планируется закрепить статус русского языка в 68-й статье Конституции.

У многих сразу возник вопрос, не является ли такая формулировка дискриминационной по отношению к языкам народов, населяющих нашу страну. Ведь перед глазами есть пример Украины, где после принятия драконовских норм нацменьшинства оказались ущемлены в правах: запрещаются телепрограммы, закрываются СМИ, которые не готовы использовать мову. Весь документооборот - только на украинском. Дети лишены возможности обучаться на русском.

Однако во второй части 68-й статьи подчеркнуто: «Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах госвласти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации».

Ну и для верности третий пункт статьи гласит: «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

Отдельной статьей, к слову, в Конституции закрепляется обязанность государства защищать самобытность культуры российских народов и их языковое многообразие.

Как отмечают эксперты, русский язык давно стал государствообразующим. В любой точке нашей - самой большой в мире - страны люди, какой бы национальности они ни были, всегда поймут друг друга.

Как отмечают эксперты, русский язык давно стал государствообразующимФото: Олег РУКАВИЦЫН

- Русский язык становится языком государствообразующего народа, - рассказала «КП» член рабочей группы по подготовке предложений поправок в Конституцию Светлана Смирнова. - А национальные республики вправе устанавливать свои государственные языки. Они становятся наравне с русским языком. Россия гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, его изучение и развитие. Эти все поправки дают возможность сохранять и развивать не только русский, но и другие языки. Я сама из Удмуртии и могу сказать, что ущемления языков не было и не будет.

Посмотрите на историю. Русский народ всегда был системообразующим в нашем государстве. И благодаря объединяющей роли русского народа мы имеем такое культурное многообразие. У нас не было ассимиляции разных народов, как, например, во Франции. И такие ужасные меры, которые принимают по отношению к другим языкам в соседних странах, в России просто невозможны.

- Я говорю, как представитель малого народа — и нас таких много. Русский язык уже исторически стал фундаментом, связующим все народы, - сказал «КП» мэр Саранска и председатель Ассоциации финно-угорских народов России Петр Тултаев. - Если бы не русский язык, где бы была наша страна? Это факт. Я вырос в селе, где у нас половина мордвы и половина русских. Но мы все говорили на русском между собой. Вот сейчас заговорили про ущемление. А в чем оно? Если человек хочет знать свой язык — пожалуйста. Руки никто не связывает. Вот я могу сослаться на своих деревенских, на свою матушку. У нас семеро детей — три брата и четыре сестры. У нас полный интернационал. У нас есть в родственниках и дагестанец, мордва, башкиры. И если бы не русский язык — не знаю, как бы мы объяснялись.

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