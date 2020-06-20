Поправка о русском языке: аргументы и факты • 20 • Аналитика

Спросите меня, какое отношение имеет сайт, посвящённый армии, к поправке о русском языке, и я отвечу словами Сталина. Самое главное для офицера — знать и понимать русский язык: от его знания зависит исход боя, то, как вы отдаете приказ и как его понимают солдаты.





Говорят, что Конституцию 1993 г. в Российской Федерации мало кто читал, говорят, что и нынешние поправки мало кто внимательно изучил.



Но вот недавно на ТВ я услышал аргументацию в пользу поправки о русском языке и решил прочитать её.



Какой довод услышал я на ТВ в защиту поправки?



«Русский язык и даже русская литература — достояние мировое».

С этим не поспоришь. Была великая русская литература. Её читают в мире, многие современные авторы издаются за рубежом, и это хорошо, правда, последний всемирно известный русский писатель, Эдуард Лимонов, ушёл в мир иной, но наследие у нас большое.



Русский язык был фактически мировым языком, по уставу ООН он в пятерке мировых языков и сейчас. Был СССР, который обеспечивал это всей своей мощью, имея огромное количество союзников по всему миру, обладая приоритетом во многих направлениях науки и техники, что, естественно, стимулировало интерес к русскому языку. Сейчас нет ни этого государства, ни его военной и экономической мощи, ни мировых научных достижений и прорывных технологий, но так было, с этим тоже не поспоришь.



«Русский язык — достояние других народов».

И снова аргумент из истории, а не из сегодняшнего дня. Конечно, есть же слова еще одного великого русского поэта, В. В. Маяковского:



…я русский бы выучил только зато, что им разговаривал Ленин.

Русский язык стал особенно притягательным для других народов, когда из советской России засветил свет свободы, указывающий, как освободиться от колониализма и эксплуатации.



А когда страна после 1991 г. вошла в капиталистическую систему на правах сырьевого придатка (и сидит там по сей день), тогда интерес к русскому языку резко упал, мир русского языка съеживается постоянно.



Но ключевой довод за поправку тоже несколько ошарашил. Как будто бы меня вернули во времена перестройки, и я снова и снова слышу и читаю, что русская литература писалась нерусскими. Это как, её нам написали рунами норманны?



Русскую литературу писали «нерусские» литераторы, они же создавали русский современный язык, по мнению автора аргументов. Это Пушкин, Державин, Лермонтов, Даль — и это говорит в пользу того, что… поправка очень нужна!



Не оспаривая второго, возражу первому.



Пушкин, по мнению автора доводов, оказывается, арап, вот прямо приехал лично из Абиссинии.



«Солнце нашей поэзии», «наше всё», по совместительству основатель современного русского языка, конечно, был правнуком по материнской линии арапа Петра Великого, но сам-то он был русским.



Да, знал французский язык с детства, как все состоятельные дворяне, но был русским от самых своих корней, хотел бежать сражаться с французами!



Поэт был воспитан в русской дворянской семье, выкормлен русской няней Ариной Родионовной вдали от эфиопской пустыни.



Но дальше, оказывается, Державин — татарин, вот прямо прискакал из Крыма, ну и давай оды писать гекзаметром:



Что ты заводишь песню военну

Флейте подобно, милый снигирь?

С кем мы пойдем войной на Гиену?

Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?

Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?

Северны громы в гробе лежат.

В потомстве Гавриила Романовича Державина были татары, но когда он писал свои произведения, он был абсолютным русским.



Хотя, как не раз указано в научной литературе, феодальное сословие формировалось на местной почве, при привлечении инородных элементов, этот элемент никогда не мог быть определяющим.



Известно, что дворяне для прибавления родовитости выдумывали основателей фамилий, часто возводя свою родословную к иностранцам. Что уже в ХIX в. вызывало смех:



…Гласит

Та грамота: «Татарину

Оболту Оболдуеву

Дано суконце доброе,

Ценою в два рубля:

Волками и лисицами

Он тешил государыню,

В день царских именин,

Спускал медведя дикого

С своим, и Оболдуева

Медведь тот ободрал…

Так, Иван IV выводил себя от Августа, а первые Романовы от римлян – Рома!



Так и «арапа Петра Великого», мальчика-раба, подарили Петру, и только на русской почве его воспитали, и он смог стать генерал-аншефом, военным крестником «русского Марса» Саши Суворова. Но именно русская почва создавала условия и возможности проявить себя иноземцам, будь то татарин, арап, «немецкий француз» или «немецкий шотландец», как писали в ХVII в.



Тут досталось ещё и М. Ю. Лермонтову. Правильнее сказать, его родословная была задействована как обоснование. Сложно спорить с автором аргументов за поправки: шотландец, несомненно, шотландец!



Как писал сам поэт:



И лжи тут нет, как в том, что мы — варяги.

И как он, «шотландец», написал в этой же поэме:



Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын,

Как русский, – сильно, пламенно и нежно!

Люблю священный блеск твоих седин

И этот Кремль зубчатый, безмятежный.

Ну и, конечно, «датчанин» Владимир Даль, родившийся в Луганске. Как известно, Луганск — родина датчан.



Автору аргументов за конституционную статью о русском языке, возможно, невдомёк, что есть огромная разница в происхождении и сути. Можно быть по рождению датчанином, а по сути русским, и наоборот, русским по рождению и нерусским по сути. Тот же М. Ю. Лермонтов писал о своём герое Грушницком, что он обладал какой-то нерусской храбростью. А уж кому, как не удалому офицеру Лермонтову, разбираться в этом.



Подводя итоги, скажу, что приведена очень слабая аргументация. Доводы «времен очаковских и покоренья Крыма», не учтены роковые ошибки в вопросах языка последних лет СССР и ошибки национальной политики в РФ.



Исходя из этой аргументации можно утверждать, что есть русская литература и есть писатели, которые пишут на русском языке, но они никак не относятся к русской литературе.



Юридические документы должны отличаться крайней четкостью и ясностью, в юридических документах, например, в отличие от литературного языка, допускается повтор слов, если это требуется для ясности и понимания этого юридического документа.



Посыл аргументации на ТВ понятен, но научно не обоснован. В формировании этноса могут принимать участия другие этносы, постоянно происходят языковые заимствования, но национальная литература и язык не могут создаваться иностранцами, даже авторы периода распада Римской империи, несмотря на свое происхождения, в подавляющих случаях были воспитаны в рамках римского государства и языка.



Развитие русского этноса, а уж тем более языка, — самобытный процесс, впрочем, как и у многих других народов России. Но народ, создавший русское государство и цивилизацию, уникален и сравним только с аналогичными мировыми цивилизациями:

…сплотила навеки великая Русь.

И этот факт является научным.



Здесь на ум приходят слова великого мастера русского слова И. С. Тургенева, которые я помню со школьной скамьи, звучат они как молитва:



Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

И аргумент о том, что Пушкин, Лермонтов, Державин и Даль — «нерусские» создатели современного русского языка и литературы, мало того что слабый, антинаучный, но еще и крайне некорректный для сумбурной и юридически нечёткой поправки, тем более что в ней так и не назван загадочный государствообразующий народ. Спросите меня, какое отношение имеет сайт, посвящённый армии, к поправке о русском языке, и я отвечу словами Сталина. Самое главное для офицера — знать и понимать русский язык: от его знания зависит исход боя, то, как вы отдаете приказ и как его понимают солдаты.Говорят, что Конституцию 1993 г. в Российской Федерации мало кто читал, говорят, что и нынешние поправки мало кто внимательно изучил.Но вот недавно на ТВ я услышал аргументацию в пользу поправки о русском языке и решил прочитать её.Какой довод услышал я на ТВ в защиту поправки?С этим не поспоришь. Была великая русская литература. Её читают в мире, многие современные авторы издаются за рубежом, и это хорошо, правда, последний всемирно известный русский писатель, Эдуард Лимонов, ушёл в мир иной, но наследие у нас большое.Русский язык был фактически мировым языком, по уставу ООН он в пятерке мировых языков и сейчас. Был СССР, который обеспечивал это всей своей мощью, имея огромное количество союзников по всему миру, обладая приоритетом во многих направлениях науки и техники, что, естественно, стимулировало интерес к русскому языку. Сейчас нет ни этого государства, ни его военной и экономической мощи, ни мировых научных достижений и прорывных технологий, но так было, с этим тоже не поспоришь.И снова аргумент из истории, а не из сегодняшнего дня. Конечно, есть же слова еще одного великого русского поэта, В. В. Маяковского:Русский язык стал особенно притягательным для других народов, когда из советской России засветил свет свободы, указывающий, как освободиться от колониализма и эксплуатации.А когда страна после 1991 г. вошла в капиталистическую систему на правах сырьевого придатка (и сидит там по сей день), тогда интерес к русскому языку резко упал, мир русского языка съеживается постоянно.Но ключевой довод за поправку тоже несколько ошарашил. Как будто бы меня вернули во времена перестройки, и я снова и снова слышу и читаю, что русская литература писалась нерусскими. Это как, её нам написали рунами норманны?Русскую литературу писали «нерусские» литераторы, они же создавали русский современный язык, по мнению автора аргументов. Это Пушкин, Державин, Лермонтов, Даль — и это говорит в пользу того, что… поправка очень нужна!Не оспаривая второго, возражу первому.Пушкин, по мнению автора доводов, оказывается, арап, вот прямо приехал лично из Абиссинии.«Солнце нашей поэзии», «наше всё», по совместительству основатель современного русского языка, конечно, был правнуком по материнской линии арапа Петра Великого, но сам-то он был русским.Да, знал французский язык с детства, как все состоятельные дворяне, но был русским от самых своих корней, хотел бежать сражаться с французами!Поэт был воспитан в русской дворянской семье, выкормлен русской няней Ариной Родионовной вдали от эфиопской пустыни.Но дальше, оказывается, Державин — татарин, вот прямо прискакал из Крыма, ну и давай оды писать гекзаметром:В потомстве Гавриила Романовича Державина были татары, но когда он писал свои произведения, он был абсолютным русским.Хотя, как не раз указано в научной литературе, феодальное сословие формировалось на местной почве, при привлечении инородных элементов, этот элемент никогда не мог быть определяющим.Известно, что дворяне для прибавления родовитости выдумывали основателей фамилий, часто возводя свою родословную к иностранцам. Что уже в ХIX в. вызывало смех:Так, Иван IV выводил себя от Августа, а первые Романовы от римлян – Рома!Так и «арапа Петра Великого», мальчика-раба, подарили Петру, и только на русской почве его воспитали, и он смог стать генерал-аншефом, военным крестником «русского Марса» Саши Суворова. Но именно русская почва создавала условия и возможности проявить себя иноземцам, будь то татарин, арап, «немецкий француз» или «немецкий шотландец», как писали в ХVII в.Тут досталось ещё и М. Ю. Лермонтову. Правильнее сказать, его родословная была задействована как обоснование. Сложно спорить с автором аргументов за поправки: шотландец, несомненно, шотландец!Как писал сам поэт:И как он, «шотландец», написал в этой же поэме:Ну и, конечно, «датчанин» Владимир Даль, родившийся в Луганске. Как известно, Луганск — родина датчан.Автору аргументов за конституционную статью о русском языке, возможно, невдомёк, что есть огромная разница в происхождении и сути. Можно быть по рождению датчанином, а по сути русским, и наоборот, русским по рождению и нерусским по сути. Тот же М. Ю. Лермонтов писал о своём герое Грушницком, что он обладал какой-то нерусской храбростью. А уж кому, как не удалому офицеру Лермонтову, разбираться в этом.Подводя итоги, скажу, что приведена очень слабая аргументация. Доводы «времен очаковских и покоренья Крыма», не учтены роковые ошибки в вопросах языка последних лет СССР и ошибки национальной политики в РФ.Исходя из этой аргументации можно утверждать, что есть русская литература и есть писатели, которые пишут на русском языке, но они никак не относятся к русской литературе.Юридические документы должны отличаться крайней четкостью и ясностью, в юридических документах, например, в отличие от литературного языка, допускается повтор слов, если это требуется для ясности и понимания этого юридического документа.Посыл аргументации на ТВ понятен, но научно не обоснован. В формировании этноса могут принимать участия другие этносы, постоянно происходят языковые заимствования, но национальная литература и язык не могут создаваться иностранцами, даже авторы периода распада Римской империи, несмотря на свое происхождения, в подавляющих случаях были воспитаны в рамках римского государства и языка.Развитие русского этноса, а уж тем более языка, — самобытный процесс, впрочем, как и у многих других народов России. Но народ, создавший русское государство и цивилизацию, уникален и сравним только с аналогичными мировыми цивилизациями:И этот факт является научным.Здесь на ум приходят слова великого мастера русского слова И. С. Тургенева, которые я помню со школьной скамьи, звучат они как молитва:И аргумент о том, что Пушкин, Лермонтов, Державин и Даль — «нерусские» создатели современного русского языка и литературы, мало того что слабый, антинаучный, но еще и крайне некорректный для сумбурной и юридически нечёткой поправки, тем более что в ней так и не назван загадочный государствообразующий народ. Ващенко Э. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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