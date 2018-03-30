Поправка на Крым: как изменится стратегия государственной национальной политики

В четверг в Госдуме прошло обсуждение нового проекта стратегии государственной национальной политики России до 2025 года. Документ подготовило Федеральное агентство по делам национальностей. Одним из наиболее важных изменений по сравнению с предыдущей версией депутаты назвали включение в текст упоминания о присоединении Крыма — «значимом событии для развития межнациональных отношений». Среди основных угроз были названы утрата традиционных нравственных ценностей, последствия глобализации и международный терроризм. О задачах, которые предстоит решать стране в ближайшие шесть лет, — в материале RT.

Крымский фактор

В Госдуме в четверг прошёл «круглый стол» на тему: «Стратегия государственной национальной политики России до 2025 года: итоги реализации и новые вызовы». В обсуждении нового проекта стратегии, подготовленного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), приняли участие депутаты Госдумы, представители правительства и Совета при президенте России по межнациональным отношениям.

Действующая редакция документа была подписана президентом в 2012 году, в конце прошлого года правительство поручило внести изменения в стратегию. Кабинет министров утверждает план мероприятий по реализации стратегии, финансируется она за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов и внебюджетных источников.

Председатель комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») назвал документ «мини-конституцией для тех, кто работает в области национальной политики». По его словам, именно для исполнения стратегии инициируются новые законы.

Одним из значимых изменений депутат в разговоре с RT назвал упоминание в тексте о воссоединении Крыма с Россией, которое во многом обусловило патриотический подъём в стране.

РИА Новости

«Воссоединение с Крымом изменило нашу страну, ещё больше сплотило граждан. Напомню, что по итогам этого судьбоносного для страны события появился указ президента о реабилитации крымско-татарского населения Крыма, а также представителей других народов, пострадавших во время сталинских репрессий», — сказал Гильмутдинов.

«Значимым событием для развития межнациональных отношений и укрепления общероссийской гражданской идентичности стало воссоединение Крыма с Россией», — говорится в проекте стратегии.

Отвечая на вопрос RT о том, как присоединение Крыма изменило стратегию, начальник управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России Абдулгамид Булатов сказал, что возвращение Крыма вызвало патриотический подъём, это изменило уровень межнациональных отношений.

«Россия восстанавливается в исторических границах, это влияет на общественное сознание», — подчеркнул Булатов.

«В состав России вошла многонациональная территория со своими застарелыми проблемами, которые российская власть пытается решить. Это крымско-татарский вопрос, который сейчас не имеет такой остроты, как четыре года назад», — отметил в интервью RT член Совета по правам человека при президенте Александр Брод.

По мнению члена Совета при президенте по межнациональным отношениям Владимира Зорина, в стратегии «надо более ёмко прописать крымскую ситуацию, новые задачи, связанные с этим».

На страже ценностей

Ещё одно внесённое в стратегию изменение затрагивает проблему утраты традиционных нравственных ценностей народов России в результате глобализации, негативно влияющей на состояние межнациональных отношений.

«Кровь на твоих руках»: в соцсетях затравили проводившего последнюю проверку кемеровской «Зимней вишни» инспектора «Защита традиционных ценностей требует сегодня правового оформления в новой редакции стратегии. Именно эта категория может быть фильтром, защищающим нас от агрессивных правовых норм, которые пропагандируется под личиной международных норм права в виде ювенальной юстиции, гендерных инициатив под личиной защитой прав человека», — заявил депутат от «Единой России» Виктор Водолацкий.

По словам депутата, традиционными ценностями сегодня являются «семья, религия, национальная культура, честность, законопослушность, любовь к Родине, почитание старших, уважение к истории». Водолацкий предложил сделать обязательным в системе образования «этно-культурный компонент». Абдулгамид Булатов среди угроз традиционным ценностям назвал также «усиленную пропаганду с Запада в части гей-парадов».

К новым негативным факторам, влияющим на межнациональные отношения», авторы проекта стратегии отнесли также распространение международного терроризма.

Руководитель центра исследования межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук Леокадия Дробижева согласна с тем, что нарушение традиционных нравственных ценностей влияет на межнациональные отношения. В частности, говорит она, к ухудшению отношений приводит оскорбление на национальной почве.

«Однако стратегия только обозначает цели, куда идти, а как — это зависит от регионов», — заключила эксперт.