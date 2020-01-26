Поправили курс • 67 • Аналитика Новое правительство, признаться, не такое уж и новое – кто-то из министров остался на нагретых местах, а кого-то переместили с других заметных постов. Тем не менее этот новый «сводный оркестр» определённо зазвучит по-новому, и не исключено, что его звуки существенно оживят нашу с вами реальность. Что же нам сыграют – бравурный марш, заставляющий бодро маршировать в ногу, или надоевшую до смерти убаюкивающую колыбельную? Пока оркестр только настраивается перед концертом, но в шелестящей какофонии кое-какие нотки вполне различимы. Пока в околовластных кругах гадали, каким курсом может двинуть правительство под руководством налоговика, оказалось, что суть нового кабинета вовсе не в том, что ведёт его в бой бывший мытарь Мишустин. Многое объясняет и на многое же указывает фигура первого вице-премьера (кстати, в правительстве нынче один-единственный первый вице-премьер). Так вот, были у президента два советника по экономике – Глазьев и Белоусов. И оба считались непримиримыми оппонентами либералов Медведева и Силуанова. Но при этом и сами они жёстко друг другу оппонировали, ибо Глазьев считался сторонником государственного социализма, а Белоусов склонялся к государственному капитализму. При этом оба экономиста выступали за то, чтобы государство жёстко регулировало рынок, а не наоборот. Глазьева не так давно отрядили заниматься теоретической базой экономики союзного государства, а вот Белоусову подыскали прикладную стезю. А помните, не так давно Белоусов предложил ввести в стране прогрессивную систему налогообложения, отчего приуныли российские воротилы? Силуанову, понятное дело, огорчать миллиардеров было не с руки, а у Белоусова на это в тот момент не хватило полномочий. Теперь полномочий навалом. А учитывая тот факт, что стратегией деятельности кабинета занимается именно Белоусов, а не Мишустин (как до этого экономический курс прокладывал Силуанов, а не Медведев), богачам впору запастись кислородными подушками. Не сегодня завтра воздух им перекроют, никаких сомнений. Если кто сомневается, почитайте теоретическое обоснование Белоусова о необходимости введения прогрессивной шкалы. И вспомните его сакраментальное «делиться надо». Многое для себя уясните касательно нового экономического курса правительства. В «курятник» миллиардеров бросили бомбу акцентировали на этом внимание: по мнению китайских товарищей, их стратегическим партнёром может быть лишь государство со схожим экономическим укладом. Китай, как известно, строит государственный социализм с рыночной экономикой. А Россия – при Силуанове и ранее – строила рыночный капитализм. То есть мы «не совпадали» стратегически. «Если раньше нам талдычили о необходимости развития экономики, то теперь эта абстракция уступила место конкретной задаче – повышению уровня жизни людей» При Белоусове же расклад принципиально меняется, учитывая его представления о том, «как надо». Ничего иного, кроме государственного капитализма с рыночной экономикой, в системе координат Белоусова построить нельзя, убеждён либеральный экономист Андрей Илларионов. В итоге Китай строит свой рыночный социализм, а мы – государственный капитализм, что, по сути, одно и то же. Названия только разные. Зато мы становимся понятны Пекину. И у нашего стратегического партнёрства появляется мощный фундамент. Белоусов стал первым вице-премьером совсем не случайно. Его назначение – часть компромисса со стратегическими партнёрами Москвы и Пекина. Мы уже не разна этом внимание: по мнению китайских товарищей, их стратегическим партнёром может быть лишь государство со схожим экономическим укладом. Китай, как известно, строит государственный социализм с рыночной экономикой. А Россия – при Силуанове и ранее – строила рыночный капитализм. То есть мы «не совпадали» стратегически.При Белоусове же расклад принципиально меняется, учитывая его представления о том, «как надо». Ничего иного, кроме государственного капитализма с рыночной экономикой, в системе координат Белоусова построить нельзя, убеждён либеральный экономист. В итоге Китай строит свой рыночный социализм, а мы – государственный капитализм, что, по сути, одно и то же. Названия только разные. Зато мы становимся понятны Пекину. И у нашего стратегического партнёрства появляется мощный фундамент. По теме 729 В России пообещали за полгода создать вакцину от нового коронавируса Вакцину против коронавируса 2019-nCoV, который появился в Китае, сделают в России за шесть месяцев. По последней информации, от новой болезни умерли уже девять человек. Очень примечательно отреагировал на назначение Белоусова Forbes – статьёй под названием «Гиря на ногах у Мишустина». Понятное дело, фигурантам всяческих рейтингов богатеев от нового назначения тревожно и некомфортно. А сам Белоусов своё назначение сравнил с «эффектом гранаты, брошенной в курятник». В этой связи вкратце напомним позапрошлогоднюю скандальную историю, связанную с предложением Белоусова экспроприировать у 14 крупнейших компаний 514 млрд рублей, полученных за счёт благоприятной ценовой конъюнктуры. Капиталисты намеревались рассовать по карманам дивиденды от сверхдоходов, а Белоусов указал на то, что было бы правильнее разработать такой правовой механизм, чтобы сверхдоходы шли на реализацию майских указов президента. Если кто-то забыл – формальным поводом для отставки кабинета Медведева стали именно майские указы, точнее – их ненадлежащая реализация. Так что теперь Белоусову карты в руки, главное – чтобы майские указы были исполнены. А то, что свою прописанную как по нотам партию правительство исполнит на фоне рыданий толстосумов, так это дело 16-е. И ещё кое о чём напомним. Когда инициатива Белоусова захлебнулась в противодействии Силуанова и Кудрина (последний оценил «обрушение капитализации компаний» в связи с предложением Белоусова в 400 млрд рублей), нынешний первый вице-премьер коротко резюмировал: «Какие же дураки!» Ведь ничего криминального нет в том, чтобы крупные компании вкладывались в нацпроекты, вместо того чтобы обогащать тех, кто в них стоит у руля. В общих чертах курс, которым пойдёт новое правительство, ясен. В нескольких словах его сформулировал экономист Никита Кричевский: «Если раньше нам талдычили о необходимости развития экономики, то теперь эта абстракция уступила место конкретной задаче – повышению уровня жизни людей». В минус Белоусову можно записать только то, что он не командный игрок, как, кстати, и Глазьев. И своей команды экономистов у них никогда не было. С другой стороны, для Мишустина это скорее плюс, чем минус. Учитывая тот факт, что стратегией деятельности кабинета занимается именно Белоусов, а не Мишустин, богачам впору запастись кислородными подушками (фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС) «Остаться» не значит «продолжить» Сергей Лавров. Почему «удивило», сейчас объясним. В конце декабря в центральном аппарате МИДа взорвалась кадровая бомба – перешёл на другую работу (генконсулом в Латвию) начальник отдела департамента кадров Алексей Белоносов. Человек, заведовавший всеми приметными назначениями в министерстве. Всемогущий. Формальный предлог – наличие у чиновника, если верить слухам, вида на жительство в Испании. А показательно то, что за Белоносова, которого собирались отправить вовсе не в Лиепае, а значительно дальше – куда Макар телят не гонял, хлопотать «наверх» ходил сам Лавров. Его уважили, и многие тогда рассудили, что это-де «последний комплимент» уходящему министру. Почитайте теоретическое обоснование Белоусова о необходимости введения прогрессивной шкалы. И вспомните его сакраментальное «делиться надо». Многое для себя уясните касательно нового экономического курса правительства А дальше – больше. В МИДе началась масштабная проверка. Возглавил её Константин Чуйченко (ещё до того, как стать министром юстиции в новом кабинете). Чуйченко в узких кругах известен как бескомпромиссный исполнитель. Указали, кого нужно «исполнить», будьте покойны – «исполнит». В помощь Чуйченко отрядили аудиторов Счётной палаты, неоднократно в ходе своих ревизий и проверок находивших дыры в бюджете министерства. Итогом ревизии (говорят, промежуточным) стал президентский указ от 27 декабря. Число сотрудников центрального аппарата увеличивалось, как и число департаментов центрального аппарата. Добрый знак? Удивило то, что усидел в своём кресле. Почему «удивило», сейчас объясним. В конце декабря в центральном аппарате МИДа взорвалась кадровая бомба – перешёл на другую работуначальник отдела департамента кадров. Человек, заведовавший всеми приметными назначениями в министерстве. Всемогущий. Формальный предлог – наличие у чиновника, если верить слухам, вида на жительство в Испании. А показательно то, что за Белоносова, которого собирались отправить вовсе не в Лиепае, а значительно дальше – куда Макар телят не гонял, хлопотать «наверх» ходил сам Лавров. Его уважили, и многие тогда рассудили, что это-де «последний комплимент» уходящему министру.А дальше – больше. В МИДе началась масштабная проверка. Возглавил её. Чуйченко в узких кругах известен как бескомпромиссный исполнитель. Указали, кого нужно «исполнить», будьте покойны – «исполнит». В помощь Чуйченко отрядили аудиторов Счётной палаты, неоднократно в ходе своих ревизий и проверок находивших дыры в бюджете министерства. Итогом ревизиистал президентский указ от 27 декабря. Число сотрудников центрального аппарата увеличивалось, как и число департаментов центрального аппарата. Добрый знак? По теме Вы еще не знаете про климатических беженцев? Тогда они идут к вам 3939 В Германии надеются на улучшение отношений между РФ и Украиной после выборов нового правительства Заместитель председателя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в немецком парламенте Роланд Хартвиг ожидает, что новое правительство Украины сфокусируется на борьбе с коррупцией и попытается наладить отношения с Россией. Увы, рассуждают специалисты, внешнеполитическое ведомство явно готовят к переформатированию. К тому, в общем-то, всё и шло – недаром в последнее время функции МИДа кто только на себя не тянул – от международного комитета Госдумы и Россотрудничества до Минсельхоза (решившего, что международными договорами там будут заниматься самостоятельно) и Минэкономразвития. А следствием перетасовки, как говорят те же специалисты, стало множество замечаний, поступающих в администрацию президента, связанных с низкой эффективностью работы МИДа. По сути, Чуйченко отрядили, чтобы он провёл «оптимизацию» работы министерства, чем он и занялся, к ужасу команды Лаврова. Теперь процесс, который должен был занять не менее трёх месяцев, приостановился – в связи с новым назначением ревизора. Именно это, по слухам, и повлияло на то, что Лавров усидел в своём кресле. Пока усидел. Не случайно же агентство Regnum, ведомое Модестом Колеровым, крайне чутко реагирующее на все изменения внешнеполитической конъюнктуры, опубликовало материал с примечательным заголовком: «Хорошо, что Сергей Лавров остался. Но кто станет министром после него?». Ждать осталось, по всей видимости, недолго – месяц-два. А фамилии потенциальных сменщиков известны давно. Это и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и карьерные дипломаты Андрей Руденко (куратор стран СНГ) и Сергей Андреев (посол в Варшаве), и даже такие внешнеполитические мастодонты, как Сергей Рябков и Сергей Разов. Так кто, говорите, тяжеловес? Чуйченко, напомним, при Медведеве возглавлял аппарат правительства – структуру, надзирающую за исполнением решений кабинета. На его место заступил Дмитрий Григоренко, бывший заместитель Мишустина в ФНС. За собой он, понятно, подтянул своих бывших коллег. Таким образом, вчерашние налоговики Светлана Андрющенко, Наталья Савина, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко стали заместителями главы аппарата правительства. Трое заместителей Чуйченко – Валерий Сидоренко, Алексей Уваров и Ольга Кривонос – сохранили свои посты. Ещё трое – новые лица «со стороны». Вот вам и расстановка реальных сил в правительстве. У первого вице «своих людей» в аппарате нет. А есть такое понятие – «аппаратный вес». Это так, информация к размышлению. «Технический премьер», говорите? Ну-ну. А Чуйченко, чтобы вы понимали, управленец из «команды Медведева». Вот Андрей Илларионов из своего заграничного далёка полагает, что-де «верного Медведева отправили в ссылку», замглавы Совбеза. Если кто-то запамятовал – во главе Совбеза стоит вовсе не его председатель по фамилии Патрушев, а лично президент. И Медведев, таким образом, стал, если угодно, кем-то вроде вице-президента. Это определённо не ссылка, учитывая, что Медведеву всё ещё частично подконтролен правительственный аппарат. А рассуждать о месте бывшего премьера в новой властной конфигурации следует всё-таки с учётом показателей «аппаратного веса». Безусловно, Медведев всё ещё остаётся тяжеловесом. На второй полосе этого номера мы пофантазировали о том, чего ждать в свете всех нынешних изменений. Так вот, у Медведева, как ни у кого другого, высоки шансы вновь стать президентом России – уже в новой властной конфигурации, где над президентом страны будет Госсовет. Путинский транзит: революция сверху Президент поставил правительству фактически единственную задачу – реализовать нацпроекты. Напомним, что автором (или соавтором) большинства из них выступал тогда ещё советник президента по фамилии Белоусов. Он же теперь и будет их реализовывать в ранге первого вице. А всю рутинную работу придётся взять на себя премьер-министру. Примечательно же то, что в правительстве, по сути, остался один-единственный представитель так называемых системных либералов – министр финансов Антон Силуанов. Реликт на днях ушедшей эпохи, что и говорить. По теме 2708 Тимошенко призвала срочно сформировать на Украине новое правительство Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала немедленно сформировать в стране новое правительство. Кроме того, по ее мнению, нужно предоставить новому президенту возможность «поменять силовиков». «Ни хрена не культурный человек» Под занавес, как говорится, хочется коснуться культуры. Многие из тех, кто чихвостил предшественника Ольги Любимовой за его неподобающе не соответствующий занимаемой должности низкий культурный уровень, ещё не раз прикусят себе языки от досады. Достаточно было ознакомления с записями Любимовой в социальных сетях – теперь их подтёрли, но интернет многое помнит. «Подруга позвала на концерт классической музыки, и я поняла, что просто не могу себя заставить. Выяснила неожиданно для себя, что я ни хрена не культурный человек». И то, что в своих записях Любимова многократно использует обсценную и инвективную лексику, ещё полбеды. Хуже то, что она пишет с ошибками. Отличник Мединский при всех своих минусах писал грамотно. Вызывает некоторое замешательство и нравственная позиция Любимовой: «Живу в городе Москва, стране России по принципу, завещанному жертвам насильника. Я легла на спину, раздвинула ноги, глубоко дышу и даже стараюсь получить удовольствие». «Хочу у вас честно и без подъё… (далее в тексте фигурирует слово – синоним «подначки») спросить», – читаем в социальной сети у Любимовой. И как тут не вспомнить бородатый анекдот про телефонный звонок не туда: «Это прачечная? – Фигачечная! Это министерство культуры!» Проанализировав записи министра культуры в социальных сетях, многое можно понять о том, что ожидает и нас, и культуру. Шутка про то, как в туалетах Дома правительства опустили на 10 сантиметров писсуары, и правда смешная, хотя и начисто лишена снисходительности к мужчинам невысокого роста. Крупной Любимовой импонируют крупные мужчины – что же в этом плохого? Но вот запись о том, что новый министр-де «не выносит ходить на выставки, в музеи, оперу, балет» и т.д., заставляет замереть в ожидании больших перемен в театрах и на вернисажах. А запись «я не пойду на Льва Додина никогда» наверняка заставит схватиться за сердце тех, кто считал Мединского гонителем либерализма. Да и самого Додина, пожалуй, тоже. А Гришковец, наоборот, «симпатичен» Любимовой. Теперь понятно, кто у нас будет нарасхват. Что же до лейтмотива всех дневниковых записей Любимовой, то звучит он так: «Но какая сволочь отменила крепостное право? Главное – зачем?». Не зря же, видать, у нынешней элиты в ходу анекдотец о том, как в Госдуме, в ходе прений о земельных наделах, некто из зала предложил «и о людях подумать». И его поддержали: верно-верно, неплохо бы и людей, душ по сотне чтоб каждому, кому дали надел. "Чужое амплуа". Почему провалилось выступление Зеленского в Давосе? Вообще-то, после того, как дневниковые записи Любимовой стали достоянием общественности, ей бы впору сложить полномочия. От греха подальше. Ведь не забудут, не простят. Но дама она, по всей видимости, крепкая, не снедаемая рефлексиями. За культуру, правда, становится немного тревожно. Мнения Михаил Делягин Михаил Делягин, экономист – С приходом в правительство Белоусова – а нет никаких сомнений, что стратегией будет заниматься именно он, а не премьер-министр – модернизация страны впервые становится технически возможной. Да, у Белоусова имеются «ограничители» – министр финансов Силуанов и Набиуллина в Банке России. Но впервые со времён Маслюкова у России появился шанс сделать резкий рывок в экономике. Кстати, Маслюков тоже не был премьером, как и Белоусов, но именно он, на взгляд многих профессионалов, поспособствовал выходу страны из долгого системного кризиса 90-х. Андрей Илларионов Андрей Илларионов, экономист – То, что мы сейчас наблюдаем, это резкая смена курса. Я бы даже сказал, природы нынешнего политического устройства России. До сих пор страной управлял тандем силовиков и системных либералов при очевидном доминировании спецслужб. Теперь системных либералов убрали – совсем. Силуанова можно не принимать во внимание. Сделано это было, я считаю, слишком резко и больше походило на кадровый переворот – 15 января Медведев должен был открывать Гайдаровский форум, а на 17-е число у него – как у главы правительства! – были назначены встречи с иностранными гостями и экспертами форума. Ничто, как говорится, не предвещало. Я не исключаю, что президенту могли доложить, что либералы что-то готовят, может, сказали, что заговор. Отсюда и столь резкая реакция. Считаю, что Медведев теперь никогда не сможет стать преемником Путина. Отныне он в ссылке. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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