Поправение Германии

О неонацизме в Европе и США

Радикализация правых сил в Германии – факт, получающий всё новые подтверждения.

В декабре в СМИ появились сведения о том, что член правления окружной организации ХДС Ангальт-Биттерфельд Роберт Мориц является активным участником правоэкстремистских группировок. Ещё в 2011 году он был одним из координаторов неонацистских демонстраций, а в настоящее время принимает участие в работе «Объединения Унитер» (Verein Uniter), связанного с правыми экстремистами.

«Объединение Унитер» давно привлекает внимание немецких спецслужб. В его программе заявлена «подготовка к войне с проникающим в Европу исламским терроризмом». Для проведения боевых действий организация накапливает оружие, продовольствие, другие необходимые припасы.

Она имеет в социальных сетях несколько дискуссионных площадок, на которых ведёт свою пропаганду. При более подробном рассмотрении случая с Морицем, оказалось, что с «Объединением Унитер» связаны и другие функционеры ХДС земельного уровня.

Партии, входящие в правящую коалицию в федеральной земле Саксония-Анхальт, выразили обеспокоенность этими фактами. Зелёные обратились к ХДС с вопросом: «Сколько еще места для свастик имеется на флаге ХДС?» Новый лидер СДПГ Саския Эске заявила: «Мы считаем, что центральное правление ХДС должно вмешаться в происходящее и заявить о том, что подобное неприемлемо».

Однако «Объединение Унитер» – безобидная организация в сравнении с такой силой, как «Подразделение атомного оружия» (Atomwaffen Division), пришедшей в Германию из США. Эта международная террористическая сеть представлена во многих странах мира. Она отвергает демократические выборы, для неё путь к победе – насилие, терроризм и гражданская война. Её лозунг – «Убивай политических противников, убивай евреев, убивай чернокожих». В США на её счету уже пять политических убийств.

Эксперты предрекают «Подразделению атомного оружия» мировую роль, аналогичную роли запрещённого в России «Исламского государства»*. Это «белый терроризм», восходящий к идеям американского нациста Джеймса Нолана Мейсона (James Nolan Mason), изложенным в его книге Siege («Осада») 1992 года. Присутствует здесь и идея «акселерации» – ускорения разрушительных процессов в обществе через насилие и террор. Именно эти лозунги провозглашал террорист, убивший в марте 2019 года 51 человека в двух новозеландских мечетях.

Эксперты считают, что «Подразделение атомного оружия» в Германии – это группа численностью от 24 до 36 человек. Они занимаются распространением листовок в крупных городах, призывают готовиться к гражданской войне, переходят к психологическому террору против своих политических противников, а в июле 2018 г. запустили в сеть видео с лозунгом «Ножи уже заточены!».

«Подразделение атомного оружия» организуют международные «лагеря ненависти» (Hate Camps), в которых обучают рукопашному бою, стрельбе, изготовлению взрывных устройств, тактике боевых действий. Члены отрядов Combat 18 и Blood and Honour проходили обучение в украинском полку «Азов»*, где тренируются неонацисты из разных стран.

В Германии уже начинают регулярно происходить террористические акты. В июне 2019 года был убит выстрелом в голову глава правительства города Кассель Вальтер Любке. Он давно вызывал ненависть правых экстремистов призывами учитывать интересы беженцев и критиковал движение PEGIDA. Арестованный полицией убийца превратился в героя сторонников «осады». Его прославляют в Интернете, призывая к новым террористическим атакам.

Вслед за убийством Любке в октябре было совершено нападение на синагогу в Галле. Нападавший пытался проникнуть в синагогу и взорвать мощное зарядное устройство. Когда ему это не удалось, он убил двух человек, оказавшихся неподалёку, и выкладывал видеорепортаж своего нападения в Интернет.

Несколько ранее во Франкфурте-на-Майне была разоблачена группа полицейских, которая занималась рассылкой писем с угрозами сторонникам левых сил. Правительство вынуждено признать факт роста числа правых радикалов среди сотрудников служб безопасности. Например, в 2019 году в одном из элитных подразделений немецких спецслужб были обнаружены члены экстремистских организаций, агитирующие за расовую войну.

Немецкая федеральная статистика показывает, что в 2018 г. на долю правых экстремистов приходилась половина всех актов политически мотивированного насилия. Согласно Tagesspiegel, 32 тыс. немцев являются активистами экстремистских групп. Это на 30% больше, чем годом ранее. Министр внутренних дел Хорст Зеехофер признал, что антисемитизм и правый терроризм в Германии растут.

За «поправением» Германии кроется та же причина, которая привела к появлению и бурному росту «Альтернативы для Германии» (АдГ) – протест немцев против неолиберального курса правящих кругов, ведущего к утрате Германией национального лица и росту социального неравенства.

«Альтернатива» всё больше определяет тенденции политической жизни страны. В августе 2018 года она стала инициатором массовых волнений в городе Хемниц, где появился и начал жить самостоятельной жизнью лозунг Wir sind das Volk («Мы – народ»). Следующим этапом могут стать события в земле Саксония-Анхальт, где возникла угроза распада правящей коалиции ХДС/СДПГ/зелёные. Если СДПГ и зелёные выйдут из коалиции, ХДС окажется перед выбором – сотрудничать с «нерукопожатной» АдГ или формировать земельное правительство меньшинства. Сегодня земельная ХДС заявляет «лучше ни с кем, чем с АдГ», но это только сегодня. Немало политиков в ХДС думают о союзе с «Альтернативой». Они ждут ухода Меркель, после чего многое может измениться, и поправение Германии пойдет ещё быстрее.