Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Разведдеятельность возросла на 15%": Активность НАТО в Арктике настор...
«Проблемы у Трубы только начались»: что известно об увольнении Зеленским главы Г...
«Это плохая идея»: США собирают миротворцев для Донбасса
Триллион долларов: вернуть и приумножить
Главная / В мире

Поправение Германии

28 декабря 2019, 02:39  •  10 • В мире
О неонацизме в Европе и США
Радикализация правых сил в Германии – факт, получающий всё новые подтверждения.
В декабре в СМИ появились сведения о том, что член правления окружной организации ХДС Ангальт-Биттерфельд Роберт Мориц является активным участником правоэкстремистских группировок. Ещё в 2011 году он был одним из координаторов неонацистских демонстраций, а в настоящее время принимает участие в работе «Объединения Унитер» (Verein Uniter), связанного с правыми экстремистами.
«Объединение Унитер» давно привлекает внимание немецких спецслужб. В его программе заявлена «подготовка к войне с проникающим в Европу исламским терроризмом». Для проведения боевых действий организация накапливает оружие, продовольствие, другие необходимые припасы.
Она имеет в социальных сетях несколько дискуссионных площадок, на которых ведёт свою пропаганду. При более подробном рассмотрении случая с Морицем, оказалось, что с «Объединением Унитер» связаны и другие функционеры ХДС земельного уровня.
Партии, входящие в правящую коалицию в федеральной земле Саксония-Анхальт, выразили обеспокоенность этими фактами. Зелёные обратились к ХДС с вопросом: «Сколько еще места для свастик имеется на флаге ХДС?» Новый лидер СДПГ Саския Эске заявила: «Мы считаем, что центральное правление ХДС должно вмешаться в происходящее и заявить о том, что подобное неприемлемо».
Однако «Объединение Унитер» – безобидная организация в сравнении с такой силой, как «Подразделение атомного оружия» (Atomwaffen Division), пришедшей в Германию из США. Эта международная террористическая сеть представлена во многих странах мира. Она отвергает демократические выборы, для неё путь к победе – насилие, терроризм и гражданская война. Её лозунг – «Убивай политических противников, убивай евреев, убивай чернокожих». В США на её счету уже пять политических убийств.
Эксперты предрекают «Подразделению атомного оружия» мировую роль, аналогичную роли запрещённого в России «Исламского государства»*. Это «белый терроризм», восходящий к идеям американского нациста Джеймса Нолана Мейсона (James Nolan Mason), изложенным в его книге Siege («Осада») 1992 года. Присутствует здесь и идея «акселерации» – ускорения разрушительных процессов в обществе через насилие и террор. Именно эти лозунги провозглашал террорист, убивший в марте 2019 года 51 человека в двух новозеландских мечетях.
Эксперты считают, что «Подразделение атомного оружия» в Германии – это группа численностью от 24 до 36 человек. Они занимаются распространением листовок в крупных городах, призывают готовиться к гражданской войне, переходят к психологическому террору против своих политических противников, а в июле 2018 г. запустили в сеть видео с лозунгом «Ножи уже заточены!».
«Подразделение атомного оружия» организуют международные «лагеря ненависти» (Hate Camps), в которых обучают рукопашному бою, стрельбе, изготовлению взрывных устройств, тактике боевых действий. Члены отрядов Combat 18 и Blood and Honour проходили обучение в украинском полку «Азов»*, где тренируются неонацисты из разных стран.
В Германии уже начинают регулярно происходить террористические акты. В июне 2019 года был убит выстрелом в голову глава правительства города Кассель Вальтер Любке. Он давно вызывал ненависть правых экстремистов призывами учитывать интересы беженцев и критиковал движение PEGIDA. Арестованный полицией убийца превратился в героя сторонников «осады». Его прославляют в Интернете, призывая к новым террористическим атакам.
Вслед за убийством Любке в октябре было совершено нападение на синагогу в Галле. Нападавший пытался проникнуть в синагогу и взорвать мощное зарядное устройство. Когда ему это не удалось, он убил двух человек, оказавшихся неподалёку, и выкладывал видеорепортаж своего нападения в Интернет.
Несколько ранее во Франкфурте-на-Майне была разоблачена группа полицейских, которая занималась рассылкой писем с угрозами сторонникам левых сил. Правительство вынуждено признать факт роста числа правых радикалов среди сотрудников служб безопасности. Например, в 2019 году в одном из элитных подразделений немецких спецслужб были обнаружены члены экстремистских организаций, агитирующие за расовую войну.
Немецкая федеральная статистика показывает, что в 2018 г. на долю правых экстремистов приходилась половина всех актов политически мотивированного насилия. Согласно Tagesspiegel, 32 тыс. немцев являются активистами экстремистских групп. Это на 30% больше, чем годом ранее. Министр внутренних дел Хорст Зеехофер признал, что антисемитизм и правый терроризм в Германии растут.
За «поправением» Германии кроется та же причина, которая привела к появлению и бурному росту «Альтернативы для Германии» (АдГ) – протест немцев против неолиберального курса правящих кругов, ведущего к утрате Германией национального лица и росту социального неравенства.
«Альтернатива» всё больше определяет тенденции политической жизни страны. В августе 2018 года она стала инициатором массовых волнений в городе Хемниц, где появился и начал жить самостоятельной жизнью лозунг Wir sind das Volk («Мы – народ»). Следующим этапом могут стать события в земле Саксония-Анхальт, где возникла угроза распада правящей коалиции ХДС/СДПГ/зелёные. Если СДПГ и зелёные выйдут из коалиции, ХДС окажется перед выбором – сотрудничать с «нерукопожатной» АдГ или формировать земельное правительство меньшинства. Сегодня земельная ХДС заявляет «лучше ни с кем, чем с АдГ», но это только сегодня. Немало политиков в ХДС думают о союзе с «Альтернативой». Они ждут ухода Меркель, после чего многое может измениться, и поправение Германии пойдет ещё быстрее.
Фото: inforadio.de
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
27 декабря 2019, 16:54
США бьют по Турции, прикрываясь Россией
27 декабря 2019, 20:09
Защитники Православия заблокировали большую часть Черногории
27 декабря 2019, 20:09
"Если бы не наши отношения": Нетаньяху рассказал, как Израилю и России удалось избежать войны
27 декабря 2019, 20:09
Готовому к "историческому визиту" в Минск Помпео ищут замену на родине - WP
27 декабря 2019, 03:54
Дайджест СМИ: США объявили информационную войну России, Польша осудила заявления Путина
27 декабря 2019, 23:24
"У нас есть ряд вопросов": Минобороны России заявило о проблемах по выполнению США пунктов СНВ-3
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 декабря 2019, 02:39
Дайджест СМИ: В США Путина осудили за Крымский мост, Ливия запросила военную помощь у...
28 декабря 2019, 00:39
Захарова назвала фальсификацией слова Павловского о деле русской девочки из Берлина
28 декабря 2019, 02:24
«Акт политической лояльности»: как Украина реализует контракт на покупку Javelin
28 декабря 2019, 02:39
Лукашенко отправляется по украинскому пути? Президент Белоруссии не хочет ни на Восто...
28 декабря 2019, 02:24
«Проблемы у Трубы только начались»: что известно об увольнении Зеленским главы ГБР Ук...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 декабря 2019, 14:24
Миллер рассказал об условиях соглашений с Украиной по транзиту
25 декабря 2019, 03:09
"Морская версия С-400 и С-300" против израильских F-16: Пользователи не оценили анонимный эксклюзив о ночном авиаударе в Сирии
23 декабря 2019, 15:24
"Курировали всю операцию британские спецслужбы": Экс-подполковник СБУ назвал виновных в катастрофе МН17
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украины? Транзитный договор стал камнем преткновения
21 декабря 2019, 17:39
С 30 декабря: Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий
24 декабря 2019, 04:24
Что мы сделаем с Прибалтикой в случае войны
22 декабря 2019, 19:54
"Встретил либшизоида и сразу вали его вопросом": Познеру придумали универсальную формулу покаяния
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.