«Попрание норм всего и вся»: в Москве назвали вопиющими новые санкции США против России

Вашингтон должен ввести новые санкции против России после сообщений о химической атаке в Сирии. С таким призывом к Дональду Трампу обратились американские сенаторы. По их мнению, давление на Москву ослабит позиции президента САР Башара Асада. Как отметили эксперты, идею ужесточения политики в отношении РФ будет продвигать в том числе и новый советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который вступает в должность 9 апреля. При этом принятый в пятницу пакет антироссийских мер затронул 17 российских госслужащих, семь бизнесменов и 12 компаний. В Кремле эти шаги назвали «вопиющими с точки зрения законности» и подчеркнули, что они означают попрание международных норм. Пойдёт ли американский лидер на дальнейшее обострение санкционной политики — в материале RT.

США будут использовать любой предлог для введения новых санкций против России. Об этом в беседе с RT заявил член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков, комментируя шаги Вашингтона после сообщений о химической атаке в Сирии.

«Не существует критерия, за что вводить санкции. Критерий только один — не ослаблять механизм и постоянно наращивать усилия», — сказал он в беседе с RT.

По словам Судакова, Соединённые Штаты пытаются сделать из России «страну-изгоя», и в этом направлении будут предприниматься серьёзные усилия.

«Предлог абсолютно не важен — будь это дело Скрипалей, химическое оружие или абсолютно правовой механизм возврата Крыма. Задача одна — делать так, чтобы Россия находилась под давлением. Поэтому изобретение новых и новых фактов — вопрос времени... Если они остановятся, это будет означать, что они потеряют свой шанс раз и навсегда остаться державой номер один», — добавил эксперт.

Ранее санкции против России в связи с информацией о химатаке в сирийской Думе предложили ввести ряд американских сенаторов. Так, по мнению демократа Бена Кардина, «режим Асада» не может существовать без поддержки России и деятельности Ирана.

«Соединённые Штаты, международное сообщество должны принять меры против России и Ирана за то, что они делают в Сирии. Нам нужно дать решительный ответ на очередное использование химического оружия», — сказал он в эфире CBS.

Сенатор от Республиканской партии Сьюзан Коллинз также призвала президента США Дональда Трампа принять новые санкции против России.

«Не верю, что без поддержки России Асад по-прежнему был бы у власти», — заявила она в поддержку своей позиции.

Maine Sen. Susan Collins condemns apparent chemical weapons attack in Syria as “absolutely horrific” and asks Trump to “ramp up” sanctions on Russia in order to oust Assad #CNNSOTUhttps://t.co/F8syUUSz9xhttps://t.co/uuvVRT8zWI — CNN (@CNN) April 8, 2018

Ранее Трамп заявил, что Дамаску придётся «дорого заплатить» за якобы осуществлённую по его указке химическую атаку, и обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера.

«Много погибших, в том числе женщины и дети, в бессмысленной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружён сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придётся дорого заплатить», — написал Трамп в Twitter.

При этом американские политики, обвиняя сирийские правительственные силы в химатаке, ссылаются на сведения боевиков и оппозиционных Асаду организаций, называющих себя правозащитными. Так, ещё 6 апреля Москва предупреждала о готовящейся провокации с применением отравляющих веществ со стороны террористов. Как позднее отметили в МИД России, информационные вбросы о применении химического оружия призваны оправдать возможные удары по территории Сирии.

Ястребиная охота

Многие эксперты связывают возможное ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой с новым назначением в администрации Трампа. С 9 апреля на свой пост заступает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«С нетерпением жду начала работы в качестве советника по национальной безопасности, работы с президентом Трампом и его командой ради безопасности Америки в эти трудные времена», — написал он в Twitter.

Tomorrow I look forward to starting as National Security Advisor, and working with President Trump and his team to keep America safe and secure in these challenging times. — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 8, 2018

Бывший постпред США при ООН известен своей жёсткой позицией по многим внешнеполитическим вопросам. В частности, он называл Иран и Россию «противниками, а не союзниками». Он также отмечал, что Россия стремится к доминированию на Ближнем Востоке, а США должны этому противодействовать.

Санкции, которые применил против России предшественник Трампа Барак Обама, Болтон критиковал за излишнюю мягкость. Напомним, в конце 2016 года США выслали из России 35 дипломатов и закрыли принадлежащие дипмиссиям объекты в Мэриленде и Нью-Йорке.

«Не думаю, что они (санкции. — RT) как-то повлияют», — говорил Болтон. По его мнению, успешные санкции должны «заставить русских почувствовать боль».

Reuters

Роль Болтона будет заключаться в том, чтобы находить максимально уязвимые точки России и наносить по ним удары, считает Судаков.

«Сейчас очень многие исследователи, в том числе и в Штатах, советники нынешнего президента, такие как Джон Болтон, полагают, что если США не сделают всё, чтобы уничтожить Россию, второго шанса не будет. Этот человек — классический ястреб», — отметил эксперт.

Очередной виток

Напомним, что очередной пакет санкций против России был принят 6 апреля. В список, опубликованный американским Минфином, попали 17 российских госслужащих, семь бизнесменов и 12 компаний. Многие из них ранее упоминались в «кремлёвском докладе», выпущенном в конце января.

Под санкции подпали, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, председатель правления ВТБ Андрей Костин, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, глава МВД России Владимир Колокольцев, глава «Газпрома» Алексей Миллер, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Американские санкции против российских компаний и государственных деятелей вопиющи с точки зрения законности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это новая история. Конечно, она достаточно вопиющая с точки зрения законности и попрания, так сказать, норм всего и вся, поэтому здесь необходим тщательный анализ», — сказал он.

В МИД России заявили, что дадут жёсткий ответ на ограничительные меры Вашингтона. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что возможные меры уже прорабатываются.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, Россия оставляет за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры. Глава правительства также поручил кабмину подготовить предложения, как помочь российским компаниям, оказавшимся под санкциями.

«Нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить поддержку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», — цитирует Медведева РИА Новости.