Попов назвал главную проблему Украины: "Русский код стёрт"

Известный телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов назвал главную проблему Украины. По его словам, людям за 30 лет сильно промыли мозги: "Русский код стёрт".

Об этом Попов заявил, выступая в эфире Первого канала. По его словам, в некоторых частях Украины силами государственной пропаганды русский национальный код оказался стёрт, в некоторых он всё ещё сохранился, а в некоторых - никогда и не возникал. В последнем случае речь идёт о Западной Украине. Впрочем, Попов считает, что украинцы могут вспомнить, что они русские, даже после 30 лет промывания мозгов.

Сменилось поколение, появилась молодёжь, которая зомбирована национальной украинской идеей. Но есть в истории закономерность, когда даже при смене поколений воспроизводится цивилизационный код людей,

- отметил телеведущий.

Попов считает, что на сегодняшний день Украина раздроблена идеологически. Примерно половина страны выступает за Россию. В другой половине русских поддерживает 30-40% населения.

И даже когда спецоперация России закончится, проблема многолетней идеологической обработки украинцев ещё долгое время будет оставаться актуальной.