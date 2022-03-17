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Попов назвал главную проблему Украины: "Русский код стёрт"
17 марта 2022, 21:15 • 92 • Политика
Известный телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов назвал главную проблему Украины. По его словам, людям за 30 лет сильно промыли мозги: "Русский код стёрт".
Об этом Попов заявил, выступая в эфире Первого канала. По его словам, в некоторых частях Украины силами государственной пропаганды русский национальный код оказался стёрт, в некоторых он всё ещё сохранился, а в некоторых - никогда и не возникал. В последнем случае речь идёт о Западной Украине. Впрочем, Попов считает, что украинцы могут вспомнить, что они русские, даже после 30 лет промывания мозгов.
- отметил телеведущий.
Попов считает, что на сегодняшний день Украина раздроблена идеологически. Примерно половина страны выступает за Россию. В другой половине русских поддерживает 30-40% населения.
И даже когда спецоперация России закончится, проблема многолетней идеологической обработки украинцев ещё долгое время будет оставаться актуальной.
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