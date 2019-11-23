Пополнить бюджет киевских террористов Ротару хватит: Вассерман не пощадил ни певицу, ни русских

Рассуждая о будущем выступлении Софии Ротару на российской сцене - в концерте "Песня года", а также на новогодних корпоративах, политический эксперт Анатолий Вассерман напомнил фразу одного из деятелей времён сухого закона: "Ничего личного - только бизнес".

По мнению Вассермана сегодня многие представители творческой профессии действуют как раз по этому принципу. К их числу эксперт относит и Ротару, напомнив, что за каждый новогодний корпоратив певица получит примерно по три миллиона рублей. При этом назвав украинскую исполнительницу "истинно великой певицей", а также заявив о её "вполне заслуженном" гонораре, Вассерман напомнил, куда после новогоднего чёса пойдут заработанные "хуторянкой" в России деньги.

Эксперт не стал щадить ни саму певицу, ни тех русских, что готовы выложить за её выступление в нашей стране немалые деньги.

"С момента начала террористической операции вооружённых формирований, подконтрольных Киеву, против Донбасса Ротару пожертвовала на действия боевиков сумму, ощутимую даже при её доходах", - напомнил Вассерман и добавил, что в российскую столицу "хуторянка" едет пополнить счёт. На родине столько заработать ей, мол, вряд ли удастся - гонорары не те.

"Понятно, далеко не каждый захочет из своего кошелька пополнять - через посредничество Ротару - бюджет киевских террористов, - отметил при этом Вассерман в своём блоге на РЕН ТВ. - Но ей хватит и тех, кто просто не задумывается о политических последствиях своих решений".

Политический эксперт также заметил, что среди последних есть и те, "кому само существование русского народа в нынешнем его виде не по нутру". А после привёл в пример США, где с противниками действующего режима поступают весьма жёстко - не дают пробиться на федеральные каналы, да и просто найти работу.

Резюмируя свой пост, Вассерман предложил тем, кто всё же соберётся пойти на концерт украинской певицы, задуматься над этим.