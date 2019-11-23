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Пополнить бюджет киевских террористов Ротару хватит: Вассерман не пощадил ни певицу, ни русских
23 ноября 2019, 17:09 • 105 • Политика
Политический эксперт Анатолий Вассерман, комментируя будущее выступление Софии Ротару в России, отметил, что "зарабатывать проще на тех, кого ненавидишь". Не пощадив ни саму певицу, ни русских, готовых выложить за её выступление деньги, он напомнил, что этих "спонсоров" хватит для того, чтобы Ротару смогла пополнить бюджет киевских террористов.
Рассуждая о будущем выступлении Софии Ротару на российской сцене - в концерте "Песня года", а также на новогодних корпоративах, политический эксперт Анатолий Вассерман напомнил фразу одного из деятелей времён сухого закона: "Ничего личного - только бизнес".
По мнению Вассермана сегодня многие представители творческой профессии действуют как раз по этому принципу. К их числу эксперт относит и Ротару, напомнив, что за каждый новогодний корпоратив певица получит примерно по три миллиона рублей. При этом назвав украинскую исполнительницу "истинно великой певицей", а также заявив о её "вполне заслуженном" гонораре, Вассерман напомнил, куда после новогоднего чёса пойдут заработанные "хуторянкой" в России деньги.
Эксперт не стал щадить ни саму певицу, ни тех русских, что готовы выложить за её выступление в нашей стране немалые деньги.
"С момента начала террористической операции вооружённых формирований, подконтрольных Киеву, против Донбасса Ротару пожертвовала на действия боевиков сумму, ощутимую даже при её доходах", - напомнил Вассерман и добавил, что в российскую столицу "хуторянка" едет пополнить счёт. На родине столько заработать ей, мол, вряд ли удастся - гонорары не те.
"Понятно, далеко не каждый захочет из своего кошелька пополнять - через посредничество Ротару - бюджет киевских террористов, - отметил при этом Вассерман в своём блоге на РЕН ТВ. - Но ей хватит и тех, кто просто не задумывается о политических последствиях своих решений".
Политический эксперт также заметил, что среди последних есть и те, "кому само существование русского народа в нынешнем его виде не по нутру". А после привёл в пример США, где с противниками действующего режима поступают весьма жёстко - не дают пробиться на федеральные каналы, да и просто найти работу.
Резюмируя свой пост, Вассерман предложил тем, кто всё же соберётся пойти на концерт украинской певицы, задуматься над этим.
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