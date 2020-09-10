Поплатились за невнимательность: США обложили "дочку" Deutsche Bank огромными штрафами из-за Крыма

Министерство финансов США сообщило, что речь идёт не об одном нарушении, а о целой их серии. Через Deutsche Bank был проведён солидный платёж при закупке мазута. В числе участников сделки оказалась и одна из нефтяных компаний Кипра, которая находится под американскими санкциями. По данным американского ведомства, банк, вероятнее всего, знал о наложенных ограничениях, но достаточных мер при заключении сделки не принял.

Платёж кипрской нефтяной компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited был проведён летом 2015 года и равнялся примерно 28 миллионам долларов. Сумма штрафа составила 157,5 тысячи долларов. Второй случай тоже был зафиксирован пять лет назад: Deutsche Bank провёл серию финансовых операций, которые в общей сложности потянули более чем на 276 тысяч долларов. Тогда транзакции проходили в интересах "Крайинвестбанка" (ОАО "Краснодарский региональный инвестиционный банк"). Эта компания также находится в санкционном списке из-за работы в Крыму. Сумма штрафа - 425,6 тысячи долларов, пишет "РИА Новости".

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после того, как такое желание в ходе референдума выразили почти 97% населения. Соединённые Штаты выступили против этого и ввели санкции в отношении ряда физических лиц, а также многих компаний, которые работают с Крымом. Более того, санкции распространяются на все организации, которые сотрудничают с попавшими под ограничения компаниями.