Попеску в Москве уверял – Молдавия не собирается в НАТО

«Следить следует не за словами, а за действиями», – ответили в РФ

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Нику Попеску после встречи в Москве с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым старательно пытался убедить журналистов в том, что у Кишинёва «нет никакого антироссийского настроя».

«Мы хотим трансформировать Молдову в нормальное европейское государство с европейскими дорогами, больницами, университетами. И наше движение туда мы видим через нормальные спокойные позитивные неконфликтные отношения с Российской Федерацией. То есть, для нас нет противоречия ни в умах нашего населения, ни в нашем правительстве»,

– заявил глава МИДЕИ в четверг в Москве.

По его словам, новое правительство Молдовы всегда выступало и будет выступать за «ровные и прагматичные отношения с Россией». И поэтому просит Москву вернуться к режиму свободной торговли для молдавских продуктов и особенно – для молдавских вин, потому как в Кишинёве очень хотят отправлять свои овощи, фрукты и вина в Россию, а не в Китай.

Он отметил, что Молдавия никогда не имела никакого отношения к Евразийскому Экономическому Союзу (ЕАЭС), но всегда оставалась частью СНГ и готова исполнять все договорённости в рамках СНГ.

«Нику Попеску юлит. Молдова получила статус наблюдателя при ЕАЭС. Он был подтверждён всеми членами ЕАЭС. Наши представители участвовали в заседаниях комиссии ЕАЭС. И как пришёл ПАС к власти, тут же отозвали и представителя, и усомнились в законности статуса. Но цена на газ $450 вместо $125 и десятки тонн гниющих яблок – это вопрос выживания страны»,

– напомнил Попеску молдавский политолог Богдан Цырдя.

Что касается отношений Молдавии и Альянса, то «никаких движений Кишинёва в сторону НАТО нет», заверил Попеску. Ведь Молдова – нейтральное государство, однако этот статус «не запрещает многосторонние отношения в разных сферах, в том числе и в военной».

«Молдова – одно из государств в Европе, где самый низкий уровень военных расходов. В том числе в процентном отношении к ВВП, около половины процента ВВП. Но у нас, конечно же, есть программа модернизации армии»,

– сообщил министр.

Ну а поскольку Молдавия – страна нейтральная, то и присутствие иностранных войск на её территории недопустимо, что касается и российских военных. Решение же приднестровского конфликта, по версии Кишинёва – это возвращение Приднестровья в состав Молдовы, отметил Попеску.

По мнению главы МИДЕИ, необходимости в присутствии российских миротворцев на территории Приднестровья больше нет, так как «ситуация там спокойная». При этом министр почему-то не связывает спокойствие на берегах Днестра с нахождением там российских миротворческих сил.

Тем не менее, Попеску, который, как оказалось, прекрасно владеет русским языком, уверяет, что Россия для Молдавии является традиционным стратегическим партнёром.

В Москве же предлагают верить не словам, а действиям.

«В политике и дипломатии слова призваны маскировать подлинные намерения. Следить следует не за словами, а за действиями»,

– уверен сенатор Российской Федерации Алексей Пушков.

А заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что постоянные заявления антироссийского характера свидетельствуют о том, что молдавская власть не стремится к добрососедским отношениям.