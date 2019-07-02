Попеску пообещал Бухаресту не сворачивать с курса в Европу, но развивать отношения с Россией

А также «облегчить жизнь наших сограждан, которые вследствие гражданской войны 1992 года живут в приднестровском регионе»

Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова (МИДЕИ) Нику Попеску в первый день июля встретился в Бухаресте с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану. После встречи и переговоров главы внешнеполитических ведомств соседних стран выступили на совместной пресс-конференции.

Глава МИДЕИ попытался развеять все опасения румынской стороны, связанные с новым правительством Молдовы и убедить Бухарест в том, что Молдова продолжает «идти в Европу», а в улучшении отношений с Россией нет ничего ужасного. В своём выступлении Попеску, говоря о приднестровском конфликте 1992 года, назвал его «гражданской войной», что не свойственно молдавским властям.

Выступая на пресс-конференции, Попеску особо подчеркнул, что «единственным вектором Молдовы остаётся европейская интеграция». И этот курс поддерживают все парламентские фракции, создавшие парламентскую коалицию. И никто не собирается пересматривать Соглашение об ассоциации с ЕС.

«Несмотря на существующие различия между партиями, в Молдове есть устоявшееся общественное мнение. Большинство граждан, голосующих за Партию социалистов, не являются антиевропейцами или антиамериканцами. Да, они симпатизируют России, но в то же время хотят нормального развития отношений с Евросоюзом. А те, которые голосовали за блок ACUM, не выступают за плохие отношения с Россией, они не являются русофобами», – заявил глава МИДЕИ.

При этом он отметил, что нормализация отношений с Россией принесёт Молдове несомненную пользу.

«Порядка 80 процентов граждан Молдовы хотят хороших отношений и с Востоком, и с Западом, и с ЕС, и с Россией. Эти показатели общественного мнения демонстрируют – в Молдове сложилась обстановка, которой нет в большинстве стран Центральной Европы», – сказал в своём выступлении Нику Попеску, добавив, что этот факт предоставляет ему, главе МИДЕИ, «простор для манёвра при безусловном сохранении европейского курса развития страны».

Кроме неизменности курса на запад, Попеску пришлось заверять Бухарест в том, что в Молдове не стоит вопрос о федерализации страны.

«Вопрос федерализации не стоит. Нет даже потенциально парламентского большинства, которое бы поддержало такой сценарий. А самый главный фактор, делающий его невозможным – это общественное мнение: более 80% населения Молдовы против федерализации. Тут не о чем беспокоиться», – уверял Попеску.

При этом правительство Молдовы будет делать всё возможное для того, чтобы «облегчить жизнь наших сограждан, которые вследствие гражданской войны 1992 года живут в приднестровском регионе». Но осуществляться это будет исключительно мирным путём «через диалог – предоставление гражданства, признание дипломов».

Что же касается позиции нового правительства Молдовы по поводу вывода российских войск с территории Приднестровья, то Попеску заверил, что ничего не изменилось, и позиция Кишинёва осталась прежней: «Мы хотим, чтобы Российская Федерация вывела свои войска с территории Республики Молдова. Это позиция нынешнего правительства, и в этом смысле есть последовательность позиции всех правительств Республики Молдова».

А завершил своё выступление на пресс-конференции глава МЕДЕИ заявлением, что Кишинёв сегодня очень «рассчитывает на помощь Румынии в реализации энергетических проектов и продвижении европейской повестки Молдовы – в первую очередь, в разблокировании финансовой помощи от ЕС».

И Мелешкану пообещал – и поддерживать евроинтеграцию, и помочь получить европейскую помощь, для чего он «задействует свои связи с Брюсселем».

Визит главы внешнеполитического ведомства Молдовы в Румынию состоялся накануне визита в эту страну молдавского премьера Майи Санду.