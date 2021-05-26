Поперёк батьки: Авиарегулятор ЕС поддержал авиабойкот против Белоруссии

Агентство авиабезопасности Евросоюза порекомендовало авиаперевозчикам избегать воздушного пространства Беларуси до окончания международного расследования инцидента, связанного с бортом компании Ryanair.

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) настоятельно советует облетать стороной воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на полученный в среду бюллетень.

Агентство выпустило эту рекомендацию вслед за Евросоюзом. Лететь над территорией Республики Беларусь теперь можно только при таких обстоятельствах, когда пассажирам надо обеспечить безопасность в сложных ситуациях.

Ранее несколько авиакомпаний объявили "авиабойкот" и заявили, что не будут летать над Белоруссией. Саммит Евросоюза в понедельник постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты стран Евросоюза и совершать полёты над территорией ЕС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал воздушную блокаду страны со стороны западных стран. Он сказал во время встречи с парламентариями: "Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте там, где угробили 300 человек".

По его словам, сейчас недоброжелатели его страны ведут "гибридную современную войну".

В воскресенье, 23 мая, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший рейсом Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о минировании. Когда лайнер приземлился, силовики арестовали одного из пассажиров - Романа Протасевича, экс-ведущего телеграм-канала NEXTA. Протасевич объявлен в Белоруссии террористом.