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Поперёк батьки: Авиарегулятор ЕС поддержал авиабойкот против Белоруссии
26 мая 2021, 17:10 • 106 • Политика
Агентство авиабезопасности Евросоюза порекомендовало авиаперевозчикам избегать воздушного пространства Беларуси до окончания международного расследования инцидента, связанного с бортом компании Ryanair.
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) настоятельно советует облетать стороной воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на полученный в среду бюллетень.
Агентство выпустило эту рекомендацию вслед за Евросоюзом. Лететь над территорией Республики Беларусь теперь можно только при таких обстоятельствах, когда пассажирам надо обеспечить безопасность в сложных ситуациях.
Ранее несколько авиакомпаний объявили "авиабойкот" и заявили, что не будут летать над Белоруссией. Саммит Евросоюза в понедельник постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты стран Евросоюза и совершать полёты над территорией ЕС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал воздушную блокаду страны со стороны западных стран. Он сказал во время встречи с парламентариями: "Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте там, где угробили 300 человек".
По его словам, сейчас недоброжелатели его страны ведут "гибридную современную войну".
В воскресенье, 23 мая, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший рейсом Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о минировании. Когда лайнер приземлился, силовики арестовали одного из пассажиров - Романа Протасевича, экс-ведущего телеграм-канала NEXTA. Протасевич объявлен в Белоруссии террористом.
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