Попавшийся с секретными документами эстонский консул улыбкой ответил на обвинения в шпионаже - видео

Попавшийся в Петербурге с секретными документами эстонский консул улыбкой ответил на обвинения в шпионаже. В Сети появилось видео с задержанием и допросом дипломата.

ФСБ России выложила видео, на котором зафиксирована передача секретных документов эстонскому консулу Марту Лятте, его задержание и допрос. На кадрах можно заметить, как Лятте заходит в кабинет вместе с неким человеком, чьё лицо было скрыто при редактировании видеозаписи. Этот человек предлагает дипломату ряд документов.

Затем камера фиксирует, как консул выходит из здания с какой-то папкой в руках. Едва он спускается с крыльца, его тут же задерживают сотрудники правоохранительных органов в штатском.

После задержания силовики информируют мужчину о том, что он был взят при получении "материалов закрытого характера от гражданина России, которые касаются вопросов безопасности". Всё это время Лятте сидит на стуле, закинув ногу на ногу, и улыбается.

Когда приглашённый в ФСБ сотрудник консульства Эстонии подтверждает, что задержанный действительно является работником диппредставительства, Лятте отпускают на свободу, поскольку он имеет дипломатическую неприкосновенность. На видео можно заметить, что Лятте, всё так же улыбаясь, благодарно кивает сотруднику консульства, когда тот подтверждает его личность.

Отметим, что Россия объявила Лятте персоной нон грата и выдворила из страны за действия, несовместимые с дипломатическим статусом.