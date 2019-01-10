Попавшийся на контрабанде украинский пограничник попытался съесть 200 долларов

На границе с Венгрией правоохранители Украины задержали пограничника во время получения взятки за контрабанду. Мужчина попытался съесть 200 долларов, чтобы не быть уличённым в преступлении.

На украинской границе была раскрыта схема незаконной перевозки сигарет в Европу через пункт пропуска "Лужанка", который расположен на границе с Венгрией.

В контрабандной схеме был задействован как минимум один пограничник, который должен был получить за всю сделку 1000 долларов. Когда ему передавали последние 200 долларов, украинские правоохранители его задержали. Чтобы избежать наказания, мужчина не придумал ничего лучше, как попытаться съесть деньги. Попытка не увенчалась успехом.

В сообщении на сайте полиции сказано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки". Также проводится проверка причастности других пограничников к коррупционной деятельности.