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Попавшие под сокращение сотрудники посольства России покинули Чехию

29 мая 2021, 17:35  •  117 • Политика
Сотрудники дипмиссии России в Чехии покинули иностранное государство спецбортом.
В Москву из Праги отправились 54 сотрудника дипмиссии России. Как пояснил пресс-секретарь посольства Николай Брякин, подпавшие под сокращение сотрудники вылетели на Родину спецбортом.
На данный момент Чехию покинули 54 человека. Это лишь первая группа тех, кто вынужден покинуть страну после обострения отношений между Прагой и Москвой.
Как сообщалось ранее, вывозной рейс также организован и 31 мая.
Напомним, что в апреле Чехия обвинила Россию в причастности ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетице. После этого разгорелся дипломатический скандал. В Кремле, в свою очередь, указывали, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес нашей страны нанесли чрезвычайный вред отношениям.

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