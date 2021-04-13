Попасть в объективность: Путин выступил за «непричесанную» информацию

Власти должны получать объективную, а «не причесанную» информацию о проблемах россиян. Об этом Владимир Путин заявил во время посещения Координационного центра правительства , который был создан для обеспечения взаимодействия федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в процессе разрешения штатных и нештатных ситуаций. Так, центр уже способствует оперативному решению многих проблем, в том числе социального характера. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, центр будет анализировать прежде всего реализацию правительственных решений и обеспечивать государственные структуры оперативной информацией в эпоху цифровизации .

Между реками и полуостровами

Глава государства прибыл в координационный центр, который находится напротив Дома правительства в здании комплекса гостиницы «Украина», 13 апреля . Сопровождал президента премьер-министр Михаил Мишустин, организовавший для него небольшую экскурсию. Владимир Путин ознакомился с работой электронного портала национальных проектов и навигационной системой использования возможностей нацпроектов для граждан РФ, а также осмотрел зону коворкинга и ситуационный центр.

Президенту доложили о новой схеме работы правительства и реализации национальных целей при использовании возможностей координационного центра, а также о результатах применения его ресурсов в решении социальных проблем .

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Координационного центра (КЦ) правительства РФ Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

— В этом пространстве кипит круглосуточная работа, примерно 120 человек, сотрудники ведомств, представители бизнеса здесь работают, — отметил Михаил Мишустин.

Глава правительства обратил внимание на названия комнат для переговоров, которые носят названия российских полуостровов, — «Камчатка», «Чукотка», «Таймыр». Открытые пространства названы в честь рек — «Печора», «Ангара», «Иртыш», «Урал», «Амур». По его словам, именно в этих зонах проходят рабочие сессии и ведется мониторинг достижения национальных целей. Всего в центре уже прошло около 1,5 тыс. сессий, в 200 из них приняли участие вице-премьеры. Причем работа здесь ведется не в формате «начальники и подчиненные», а на равных. По словам Михаила Мишустина, он лично много раз принимал участие в обсуждениях в качестве эксперта .

— Очень важно то, что в центре сфокусированы первичные данные от федеральных органов исполнительной власти, на их основе мы строим наши аналитические инструменты , — пояснил он.

Борьба за объективность

Владимир Путин назвал новый координационный центр современным инструментом управления . Площадка дает возможность реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства.

— Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не причесанная, не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась , — сказал Владимир Путин.

Необходимость формирования этого центра назрела, потому что требуется объективная информация для принятия быстрых решений, согласен член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов.

— Ведь пока проблемы доходят до центра, ситуация в регионах осложняется , — сказал он «Известиям».

По его словам, федеральные власти сейчас в курсе многих сложностей и иногда узнают о проблемах быстрее, чем региональные органы . Поэтому во время бесед с президентом некоторые представители местных властей не могут ответить на его вопросы о существующих трудностях, объяснил парламентарий.

Координационный центр должен обеспечивать государственные структуры оперативной информацией , сказала «Известиям» завкафедрой государственного и муниципального управления университета «Синергия» Мария Байнова. По ее словам, это необходимо в условиях цифровизации.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Координационного центра (КЦ) правительства РФ Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— В штат такого центра должны входить, в частности, специалисты по Big data и социологи. Объективность информации зависит от того, какая задача ставится перед сотрудниками. В отраслевых министерствах бывает желание представить всё лучше, чем есть. Если KPI координационного центра не будет связан с отраслевыми показателями, то информация будет объективней , — добавила эксперт.

Центр будет анализировать прежде всего реализацию правительственных решений на местах, рассказал «Известиям» эксперт Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ Иосиф Дискин. Многие структуры в регионах не отчитываются напрямую федеральным министерствам, поэтому получить информацию ведомственным путем почти невозможно . Организация будет бороться с этим «сепаратизмом», добавил он.

Центр способствует оперативному решению многих проблем, в том числе социального характера. Это, в частности, касается и выплат на детей до трех лет и от трех до семи лет . Михаил Мишустин во время общения с президентом напомнил, что после начала пандемии у россиян появилась возможность оформить такие выплаты онлайн, без очного обращения и подготовки бумажных справок. При этом в настоящий момент уже было перечислено более 650 млрд рублей.

Однако из-за востребованности этой меры в определенный момент портал госуслуг не выдержал нагрузку, поскольку на пике поступало 13,5 тыс. обращений в минуту. Для решения этого вопроса власти скоординировали работу различных ведомств, организовали масштабное информирование людей и приняли необходимые меры технического характера. В итоге за сутки ситуацию удалось решить: все желающие смогли подать заявление и получить необходимую поддержку, сказал Михаил Мишустин.