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Попасть в объективность: Путин выступил за «непричесанную» информацию

13 апреля 2021, 21:25  •  13 • Политика
Власти должны получать объективную, а «не причесанную» информацию о проблемах россиян. Об этом Владимир Путин заявил во время посещения Координационного центра правительства, который был создан для обеспечения взаимодействия федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в процессе разрешения штатных и нештатных ситуаций. Так, центр уже способствует оперативному решению многих проблем, в том числе социального характера. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, центр будет анализировать прежде всего реализацию правительственных решений и обеспечивать государственные структуры оперативной информацией в эпоху цифровизации.

Между реками и полуостровами

Глава государства прибыл в координационный центр, который находится напротив Дома правительства в здании комплекса гостиницы «Украина», 13 апреля. Сопровождал президента премьер-министр Михаил Мишустин, организовавший для него небольшую экскурсию. Владимир Путин ознакомился с работой электронного портала национальных проектов и навигационной системой использования возможностей нацпроектов для граждан РФ, а также осмотрел зону коворкинга и ситуационный центр.
Президенту доложили о новой схеме работы правительства и реализации национальных целей при использовании возможностей координационного центра, а также о результатах применения его ресурсов в решении социальных проблем.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Координационного центра (КЦ) правительства РФ
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
— В этом пространстве кипит круглосуточная работа, примерно 120 человек, сотрудники ведомств, представители бизнеса здесь работают, — отметил Михаил Мишустин.
Глава правительства обратил внимание на названия комнат для переговоров, которые носят названия российских полуостровов, — «Камчатка», «Чукотка», «Таймыр». Открытые пространства названы в честь рек — «Печора», «Ангара», «Иртыш», «Урал», «Амур». По его словам, именно в этих зонах проходят рабочие сессии и ведется мониторинг достижения национальных целей. Всего в центре уже прошло около 1,5 тыс. сессий, в 200 из них приняли участие вице-премьеры. Причем работа здесь ведется не в формате «начальники и подчиненные», а на равных. По словам Михаила Мишустина, он лично много раз принимал участие в обсуждениях в качестве эксперта.
— Очень важно то, что в центре сфокусированы первичные данные от федеральных органов исполнительной власти, на их основе мы строим наши аналитические инструменты, — пояснил он.

Борьба за объективность

Владимир Путин назвал новый координационный центр современным инструментом управления. Площадка дает возможность реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства.
Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не причесанная, не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась, — сказал Владимир Путин.
Необходимость формирования этого центра назрела, потому что требуется объективная информация для принятия быстрых решений, согласен член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов.
— Ведь пока проблемы доходят до центра, ситуация в регионах осложняется, — сказал он «Известиям».
По его словам, федеральные власти сейчас в курсе многих сложностей и иногда узнают о проблемах быстрее, чем региональные органы. Поэтому во время бесед с президентом некоторые представители местных властей не могут ответить на его вопросы о существующих трудностях, объяснил парламентарий.
Координационный центр должен обеспечивать государственные структуры оперативной информацией, сказала «Известиям» завкафедрой государственного и муниципального управления университета «Синергия» Мария Байнова. По ее словам, это необходимо в условиях цифровизации.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Координационного центра (КЦ) правительства РФ
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
— В штат такого центра должны входить, в частности, специалисты по Big data и социологи. Объективность информации зависит от того, какая задача ставится перед сотрудниками. В отраслевых министерствах бывает желание представить всё лучше, чем есть. Если KPI координационного центра не будет связан с отраслевыми показателями, то информация будет объективней, — добавила эксперт.
Центр будет анализировать прежде всего реализацию правительственных решений на местах, рассказал «Известиям» эксперт Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ Иосиф Дискин. Многие структуры в регионах не отчитываются напрямую федеральным министерствам, поэтому получить информацию ведомственным путем почти невозможно. Организация будет бороться с этим «сепаратизмом», добавил он.
Центр способствует оперативному решению многих проблем, в том числе социального характера. Это, в частности, касается и выплат на детей до трех лет и от трех до семи лет. Михаил Мишустин во время общения с президентом напомнил, что после начала пандемии у россиян появилась возможность оформить такие выплаты онлайн, без очного обращения и подготовки бумажных справок. При этом в настоящий момент уже было перечислено более 650 млрд рублей.
Однако из-за востребованности этой меры в определенный момент портал госуслуг не выдержал нагрузку, поскольку на пике поступало 13,5 тыс. обращений в минуту. Для решения этого вопроса власти скоординировали работу различных ведомств, организовали масштабное информирование людей и приняли необходимые меры технического характера. В итоге за сутки ситуацию удалось решить: все желающие смогли подать заявление и получить необходимую поддержку, сказал Михаил Мишустин.
Координационный центр правительства был создан 12 февраля 2021 года. Основная задача органа — обеспечение взаимодействия федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в процессе разрешения штатных и нештатных ситуаций, поддержки реализации приоритетных задач и проектов, определенных президентом и кабмином. Стратегическое управление и общее руководство центром осуществляет Михаил Мишустин. Глава координационного центра — вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Деятельность органа построена на современных цифровых технологиях. В частности, речь идет о системах анализа потоковых данных, управления инцидентами и рисками в сфере социально-экономического развития, а также о многоканальной системе обратной связи от граждан.

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