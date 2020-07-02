Попасть в двадцатку: Путин оценил трудовой подвиг советских граждан

Присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» — правильный шаг с точки зрения исторической справедливости. Ведь без тыла одержать верх над нацистской Германией и ее союзниками было бы просто невозможно. Об этом «Известиям» рассказали историки по итогам заседания оргкомитета «Победа», на котором Владимир Путин поддержал идею оценить вклад 20 городов в общую победу . Между тем президент РФ во время мероприятия также затронул тему завершившегося голосования по поправкам в Конституцию, поблагодарив россиян за поддержку. В Госдуме уверены, что сейчас граждане должны увидеть результаты своего выбора, а именно изменения законодательства в конкретных сферах.

«На живую нитку»

Публичная часть рабочего дня Владимира Путина в четверг началась с телефонных разговоров с лидерами стран СНГ — Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, которые поздравили российского президента с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию . По инициативе индийской стороны состоялась и беседа главы РФ с премьер-министром республики Нарендрой Моди.

Затем Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании оргкомитета «Победа». Это мероприятие также началось с обсуждения результатов прошедшего голосования. Президент поблагодарил россиян за поддержку и доверие , а также отметил важность поправок в Основной закон, которые совершенствуют политическую систему, закрепляют социальные гарантии и укрепляют территориальную целостность страны.

При этом глава государства напомнил, что с момента развала СССР прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия находится в стадии формирования.

— Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов, — считает Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Российского организационного комитета «Победа», 2 июля 2020 года Фото: РИА Новости/Пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

С пониманием президент относится к гражданам, которые проголосовали против поправок. По его словам, в стране еще много нерешенных проблем, а люди зачастую сталкиваются с несправедливостью, черствостью и безразличием.

— Многие живут еще очень трудно и сложно. А нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем всё возможное, — продолжил президент. — Но нет, жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее.

Россияне проголосовали за принятие поправок в Конституцию, которые серьезно меняют государственные приоритеты и закрепляют основные принципы, отметил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Виктор Зубарев. По его словам, это важный шаг для дальнейшего развития государства.

— И теперь надо, чтобы люди увидели результаты своего выбора, а именно изменения законодательства в конкретных сферах. В стране есть запрос на социальную справедливость и повышение качества жизни. Задача депутатского корпуса — обеспечить принятие всех необходимых для этого законов, — подчеркнул он.

Без тыла нет победы

После этого президент вернулся к главной теме — учреждению почетного звания «Город трудовой доблести». Владимир Путин поддержал идею присвоить его сразу 20 городам страны. Речь идет о Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Перми, Нижнем Тагиле, Саратове, Омске, Казани, Новосибирске, Ярославле, Магнитогорске, Ижевске, Уфе, Томске, Ульяновске, Иваново, Новокузнецке, Иркутске и Боровичах.

— За бесперебойное производство военной, гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или Красных знамен Государственного комитета обороны. Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены, — подчеркнул президент, пообещав подписать все необходимые документы в самое ближайшее время.

В частности, Екатеринбург был центром уральской промышленности , который принял большинство эвакуированных предприятий, сообщила во время видеоконференции почетный архивист Елена Малышева. По ее словам, здесь производилось 40% зенитных установок и 30% моторов к танкам.

Пермь — единственный центр поставок карбюраторов для самолетов . А Нижний Тагил, производил 50% знаменитых танков Т-34 . В Челябинске, который во время войны обрел неофициальное название «Танкоград», и вовсе было разработано 13 типов танков . В то же время Саратов отвечал за выпуск топографических карт, а Омск был центром авиационной и ракетной промышленности , рассказала Елена Малышева. В будущем на звание «Город трудовой доблести» смогут претендовать около 70 российских городов, добавила она.

Уральский добровольческий танковый корпус отправляется на фронт, Свердловская область, 1 февраля 1942 Фото: РИА Новости/В. Каушанов

Присвоение этого звания очень важное событие, поскольку многие города Урала, Сибири или средней полосы России, до которых не дошла война, совершали настоящие трудовые подвиги, помогая Красной Армии победить врага, подчеркнул в беседе с «Известиями» эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

— Сейчас историческая справедливость восстанавливается. Несмотря на то что СССР мог рассчитывать на большую помощь по программе ленд-лиза или по советско-британскому соглашению, экономически Советский Союз нес основную тяжесть войны на себе. И это не пустой звук , — уверен он.

Если бы не было тыла, не было бы и победы над гитлеровской Германией, напоминает научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. По его словам, эти города сыграли огромную роль в годы войны, поскольку все заводы с оккупационных территорий перевели именно сюда.

— Вся оборонная промышленность была сконцентрирована в этих городах. Только благодаря этому удалось добиться преимущества в самолетах или танках , — пояснил он.

Кроме того, действия жителей этих городов — реальный пример героизма.

— Мужское население было незначительное, поскольку все уже ушли на фронт. Поэтому женщины были вынуждены замещать мужчин. Это был настоящий подвиг, — рассказал Александр Чубарьян . — Я в эвакуации был в Челябинске. Мне было 12 лет, и я прекрасно помню, как моя мама, которая имела библиотечное образование и была пианисткой, работала учетчицей на Челябинском тракторном заводе. Я до сих пор вспоминаю, каким уважением и любовью нас окружили местные жители.

Нельзя забывать и о том, что во время войны в этих городах сосредотачивались многие представители советской интеллигенции, включая выдающихся ученых. Более того, в Самару, которая ранее именовалась Куйбышевым, переехало правительство, управляющее оттуда страной, подытожил Александр Чубарьян.