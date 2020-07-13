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Попасть в десятилетку: Путин призвал определить цели развития до 2030 года
13 июля 2020, 19:00 • 50 • Политика
У России есть исторический шанс в обозримом будущем кардинально решить жилищный вопрос. Об этом во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент Владимир Путин. По его мнению, это одно одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. Президент призвал определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие, в частности, добиться увеличения продолжительности жизни населения, повысить качество образования, а также продолжать работу по улучшению делового климата и активизировать цифровизацию российской экономики. Для этого в трехмесячный срок будут скорректированы нацпроекты. Между тем, как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, стране необходимо избавляться от устаревшей нормативной базы, которая тормозит развитие страны.
Новые вызовы — новые ответы
Основное мероприятие с участием президента на этот раз стартовало неожиданно рано. Уже в 9.40 по московскому времени Владимир Путин, находящийся в резиденции Ново-Огарево, открыл заседание Совета в режиме видеоконференции. Вступительное слово глава государства начал с обсуждения коронавируса, подчеркнув, что именно общенациональное единение позволило стране достойно ответить на вызов эпидемии. Тем не менее борьба с СOVID-19 продолжается и в РФ ежедневно проводится более 300 тыс. тестирований граждан на коронавирус, уточнил он. По словам российского лидера, в настоящий момент ежесуточный процент выявленных случаев заболевания в стране остается стабильным, а число выздоровевших растет. Летальность от новой инфекции в России ниже по сравнению со многими другими государствами, отметил он.
Далее президент перешел к главной теме заседания, посвященного будущему РФ. Владимир Путин призвал «заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие».
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
России, прежде всего, нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, а также последовательно бороться с бедностью, подчеркнул Владимир Путин.
Нельзя допустить ухудшения показателей смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, отметила во время мероприятия вице-премьер Татьяна Голикова. Согласно нацпроекту «Демография», к 2024 году ожидаемая продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет.
Кроме того, необходимо обеспечить комфортную и безопасную среду для человека, отметил президент.
— Решение жилищных проблем граждан — чрезвычайно важный вопрос, так же как укрепление опорной инфраструктуры, в том числе сети автомобильных дорог, — сказал он.
Нужно устранять не только инфраструктурные, но и административные, бюрократические препятствия, подчеркнул президент.
— Правительство, да, я это знаю, мне уже докладывали, уже перевело около трети действующих норм и правил строительной отрасли в разряд рекомендаций. Поддерживаю, но хочу сказать: такую «расчистку» обязательно нужно вести дальше. По всем направлениям экономической жизни причем. Дело не только в стройке. Это наиболее яркий пример, но у нас и в других отраслях хватает проблем подобного рода, — сказал он.
Еще один пункт касается самореализации россиян. По мнению Владимира Путина, РФ должна войти в число мировых лидеров по качеству общего образования, по объемам научных исследований и разработок.
Члены квалификационной комиссии во время дистанционной защиты выпускниками квалификационных (дипломных) работ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В режиме самоизоляции государство и граждане увидели не абстрактную, а конкретную проблему нашей образовательной системы, считает директор Института прогрессивного образования Анна Маркс. По ее словам, качество дистанционного образования сильно зависело от материального статуса семьи.
— Мы также увидели, что современная школа не готовит детей к жизни в новом цифровом обществе, где для выживания и успеха в карьере требуются не только теоретические знания, но больше практических умений: самоорганизация, системное мышление, тайм-менеджмент, — пояснила Анна Маркс. — Однако объективный мировой тренд таков, что EdTech и другие блага четвертой промышленной революции продолжат интеграцию в систему образования. Нам также необходимо синтезировать офлайн и онлайн-методики обучения.
Несмотря на проблемы, в итоге и школьники, и учителя за время самоизоляции освоили современные платформы и инструменты. Важно, чтобы сейчас этот опыт не сошел на нет, а продолжил развиваться, отметила Анна Маркс.
Исторический шанс
Владимир Путин также призвал продолжать работу по улучшению делового климата, чтобы стимулировать появление новых инвестиционных проектов, прежде всего в области импортозамещения. Кроме того, он потребовал не останавливаться в процессе «обеления» и повышения прозрачности российской экономики.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов во время мероприятия сообщил, что российская экономика к 2023 году, а возможно, и раньше, сможет достичь роста в 3% ежегодно. По его словам, в начале 2022-го реальные доходы населения и объем ВВП по стране в целом должны превысить соответствующие уровни 2019 года.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Кроме того, к концу следующее года число занятых в МСП должно восстановиться до 20 млн человек. Уровень безработицы, по его словам, к концу 2021-го должен быть ниже 5%. Хотя в июне нынешнего года он может составить 6,3%, спрогнозировал Андрей Белоусов. Владимир Путин заметил, что во время пандемии властям удалось не допустить взрывного роста безработицы.
Благодаря господдержке в ипотеку пришло 1,44 трлн рублей, что позволило фактически спасти строительную отрасль от остановки, отметил на заседании вице-премьер Марат Хуснуллин. Он спрогнозировал, что к 2026–2027 годам для 5 млн семей будет построено 120 млн кв. м жилья.
— Это абсолютно реалистичная цифра, но, мне кажется, можно и большего добиться. Нужно только ставить перед собой амбициозные цели, — ответил Владимир Путин.
У России сейчас появился исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос, уверен президент.
— Нужно не упустить шанс, над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи, — подчеркнул глава государства.
В конце заседания Владимир Путин попросил администрацию президента и правительство подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года. Исходя из его положений, глава государства поручил кабмину при участии Госсовета в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, ключевые параметры нацпроектов надо изменить осенью этого года, чтобы учитывать их при подготовке бюджета «на ближайшую трехлетку».
Премьер-министр РФ Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в в режиме видеоконференции
Фото: ТАСС/Александр Астафьев
Коронавирус откинул в развитии всю мировую экономику, и Россия здесь не исключение, сказала «Известиям» директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.
— Чтобы наверстать упущенное, одних только пакетов мер поддержки бизнеса и населения будет недостаточно, нужны системные изменения. В первую очередь — избавиться от устаревших норм и требований, — считает она.
За последние полгода с помощью так называемой регуляторной гильотины уже удалось отменить более 1,2 тыс. устаревших нормативных правовых актов, а до конца года должно быть отменено еще свыше 2 тыс. таких документов, подчеркнула эксперт.
— Однако на этом список не заканчивается, посчитать, сколько всего подобных устаревших требований к бизнесу, не может никто. Эксперты называют среднюю цифру в 9 тыс. У нас, например, еще со времен Советского Союза было установлено правило: сколько полосок должно быть на батоне хлеба. Ущерб от подобных постановлений для бизнеса оценивают в 150 млрд рублей ежегодно, — отметила Дарья Гладыш в беседе с «Известиями».
В этот же день президент провел несколько телефонных разговоров. В частности, российский лидер обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг изменения статуса храма Святой Софии в Стамбуле. В пресс-службе Кремля сообщили: турецкий президент «дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан». При этом будет обеспечена сохранность христианских святынь.
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