Попались на шляпках: Две американки выдали себя за бабушек ради вакцины от COVID-19

Во Флориде двух американок среднего возраста в одежде "бабушек" разоблачили - они стояли в очереди на вакцинацию. Причём готовились получить уже вторую дозу прививки. Как отметили пользователи в комментарии к новости, женщинам следовало тщательнее выбирать свой гардероб - к примеру, шляпки.

В округе Орандж во Флориде 33-летняя и 44-летняя американки пытались получить вакцину от COVID-19, прикинувшись пожилыми леди, пишет The Washington Post.

Причём, судя по тому, что они на повторную прививку, в первый раз обмануть сотрудников центра вакцинации им удалось. Издание опубликовало видео, на котором женщин отчитывает охранник: они пытались обмануть его, надев очки, шляпки и перчатки. Однако наряд оказался неубедительным.

В итоге у женщин попросили документы, которые подтвердили, что им нет 65 лет. Американкам пока не предъявили никаких обвинений, но в вакцинации отказали. Женщины на камеру извинились. В медцентре добавили, что усилят контроль.

В комментариях многие встали на сторону женщин, отмечая, что власти уже давно должны были обеспечить всех жителей вакциной.

"Отчаяние толкает нас на странные вещи", - написал FDR911.

Другие заметили, что женщинам стоило более тщательно подобрать гардероб, чтобы не попасться.

"Может быть, вместо шляпок боннет им следовало надеть вязаные береты, которые носят пожилые люди. И митенки, чтобы замаскировать руки, тогда бы не попались", - написал onegay.