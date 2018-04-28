Попали в сетку: в России вступили в силу изменения в ПДД о «вафельной» разметке

28 апреля вступают в силу изменения в ПДД, согласно которым на российских дорогах появится «вафельница». Жёлтая разметка обозначит участок перекрёстка, на который водителям запрещено выезжать в случае образования затора. За нарушение автолюбители заплатят штраф 1 тыс. рублей. Ряд автоэкспертов полагают, что нововведение повысит уровень безопасности и поможет в борьбе с заторами. Другие специалисты считают, что проблему пробок и аварийности нужно решать в том числе и с помощью коррекции работы светофоров.

С 28 апреля вступают в силу изменения в Правилах дорожного движения, которые официально разрешают нанесение на перекрёстках жёлтой разметки — «вафельницы». Въезд на неё во время затора на перекрёстке запрещён даже при зелёном сигнале светофора.

«Запрещается выезжать на перекрёсток, пересечение проезжих частей или участка перекрёстка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими правилами», — говорится в пункте 13.2 ПДД.

Разметка может устанавливаться вместе с предупреждающим знаком «Участок перекрёстка», который будет стоять на границе перекрёстка или на расстоянии не более 30 м до него.

Штраф за несоблюдение правил проезда по новой разметке предусмотрен ч. 1 ст. 12.13 и составляет 1000 рублей.

Против пробок и ДТП

Ранее разметка уже применялась в ряде городов в качестве эксперимента. В Москве её начали вводить в 2015 году. Эксперимент был признан удачным, и в октябре 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносило в ПДД пункт о специальной дорожной разметке, обозначающей границы перекрёстка.

«Цель принятого решения — повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках», — отметили тогда в правительстве.

В плане обеспечения безопасности новую разметку можно сравнить с введением кругового движения на перекрёстках, считает председатель правления Союза автошкол России Александр Ачкасов.

«Это обезопасит дороги, аварийность уменьшится», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он согласился, что «вафельница» позволит не только сократить количество ДТП, но и позволит разгрузить дороги.

«Люди уже будут понимать, что их обязательно накажут (за въезд на перекрёсток. — RT)», — добавил Ачкасов.

В то же время он предложил подумать над цветом линий. Эксперт считает, что из-за погодных условий жёлто-синюю разметку не будет видно.

РИА Новости

© Евгений Биятов

По мнению координатора общества «Синие ведёрки» Петра Шкуматова, в целом «вафельница» должна помогать в борьбе с пробками, однако использовать разметку стоит на нерегулируемых перекрёстках.

«Вафельница», безусловно, помогает в борьбе с пробками, потому что она показывает водителям то пространство, на которое не надо выезжать в случае образования затора. Но у нас в стране «вафельница» почему-то начала применяться на регулируемых перекрёстках, а не на перекрёстках без светофоров», — заметил он.

По его словам, на регулируемых перекрёстках образуются заторы из-за неправильной работы светофоров.

«Почему интеллектуальная транспортная система не определяет заторовую ситуацию, хотя ещё 50 лет назад светофоры умели это делать, и не зажигает красный свет? Почему светофоры провоцируют водителя на нарушение?» — возмутился он.

В разговоре с RT Шкуматов предположил, что нововведение может спровоцировать ДТП, так как водители начнут останавливаться на зелёный свет, чтобы избежать попадания в затор.

«Вы едете, и вдруг перед вами машина начинает резко тормозить, хотя никаких оснований для этого нет. В итоге могут возникать аварийные ситуации», — добавил эксперт.

Ранее специалисты также предлагали дополнить правила коррекцией работы светофоров. По словам автомобильного эксперта Вячеслава Субботина, в случае с «вафельницей» России нужно перенять европейский опыт.

«На подобных перекрёстках в Европе включается режим «Везде красный» для движения, а пешеходам — «Везде зелёный». В конечном счёте пропускная способность такого перекрёстка возрастает», — отмечал Субботин.

Напомним, в ноябре в России вступили в силу новые правила проезда перекрёстков с круговым движением, которые также были призваны уменьшить количество заторов и повысить уровень безопасности на дорогах.

Согласно ПДД, при въезде на круговое движение водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся по перекрёстку.

Такая же схема движения на круговых перекрёстках установлена практически во всех европейских странах. По мнению экспертов, таким образом удастся разгрузить сам перекрёсток и прилегающие к нему дороги.