«Попали на минное поле»: собиравших сведения о российских объектах боевиков задержали в Сирии

Сирийские военные задержали несколько боевиков экстремистской группировки «Магавир ас-Саура», перед которыми была поставлена задача по сбору информации о российских и иранских объектах в САР. Как сообщили задержанные, они следовали в провинцию Ракка из Эт-Танфа, однако часть бандгруппы подорвалась на минном поле, а остальные заблудились и попали в плен. Экстремисты также рассказали, что подготовка боевиков осуществлялась под надзором со стороны инструкторов из США.

Сирийские военные задержали группу боевиков радикальной группировки «Магавир ас-Саура», перед которыми, по их словам, стояла цель по сбору информации о российских, иранских и сирийских объектах в провинции Ракка.

«Мы числимся в организации «Магавир ас-Саура». Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле. В результате погибли, подорвавшись на мине, командир группы, проводник и ещё один человек», — цитирует ТАСС одного из задержанных боевиков Джасема аль-Али.

Он добавил, что после инцидента на минном поле оставшиеся в живых заблудились и попали в плен к сирийским военным, которые затем доставили боевиков в город Тадмор, расположенный около Пальмиры.

«Нас отправили на выполнение задания в провинцию Ракка, в город Эль-Мансура. Задачей был сбор информации… Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских объектах», — пояснил боевик, указав, что отправной точкой группы был Эт-Танф.

Американская база Эт-Танф

AFP

© Delil SOULEIMAN

Ещё один задержанный по имени Абдалла аль-Мишуат сообщил, что бандгруппа получила от кураторов крупную сумму: «На выполнение задания мы получили тысячи долларов, но все деньги были у командира группы Язана. Он подорвался на мине, и мы потеряли всё».

Он также рассказал, что проходил подготовку под надзором инструкторов из США. Причём если тренировочный процесс проходил с американским оружием, то на задание боевики отправились с автоматами Калашникова.

«Нас учили обращаться со всеми видами оружия американские инструкторы. Всё оружие было американского производства. Я видел американских инструкторов, они приходят на тренировки, но сами занятия проводят сирийцы. Американцы издалека наблюдают, проверяют и оценивают ход подготовки. Тренировки были сложные, они шли по два-три часа, не меньше», — заявил он.

Третий задержанный Мухаммед Таешмеллан рассказал, что до того, как стать участником незаконной вооружённой группировки, он работал пекарем в лагере беженцев Эр-Рукбан.

«Потом работать в хлебопекарне в Эр-Рукбане стало невозможно, и я решил перейти в пекарню «Магавир ас-Сауры». Я трудился у них в пекарне, ежемесячная зарплата была $400. Потом у меня возникли конфликты, и меня решили отправить на опорный пункт как рядового», — цитирует задержанного РИА Новости.

Сообщается, что в настоящее время сирийские спецслужбы изучают показания задержанных и проверяют их на предмет причастности к другим незаконным операциям.

Отметим, что год назад начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщал, что американские специалисты ведут подготовку боевиков вооружённых группировок на подконтрольной им территории Сирии.

«В районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа инструкторы США ведут подготовку крупного вооружённого формирования «Магавир ас-Саура» и ряда мелких групп боевиков для так называемой Армии арабских племён. Общая численность боевиков достигает 2700 человек», — говорил он.

В октябре 2019-го постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представили в штаб-квартире ООН доклад о нарушениях прав человека на контролируемой США территории Сирии в лагере «Эр-Рукбан».

В мае 2020-го российский и сирийский межведомственные координационные штабы по возвращению беженцев сообщили, что Соединённые Штаты содействовали боевикам в распространении фейка о том, что Россия и Сирия якобы блокируют поставку гуманитарных грузов в лагерь беженцев «Эр-Рукбан».

«Проамериканскими СМИ активно тиражируется распространённый боевиками вооружённой группировки «Магавир Ас-Саура» из оккупированной США зоны Эт-Танф информационный вброс о якобы блокировании Россией и Сирией гуманитарного конвоя в «Эр-Рукбан», уже согласованного и приуроченного к священному для мусульман месяцу Рамадан», — говорилось в заявлении.

По оценке Москвы и Дамаска, текст информационного вброса, который составлен на арабском и «на достаточно хорошем английском — с характерными для американцев речевыми оборотами», является доказательством участия специалистов из США в подготовке информационных сообщений незаконных вооружённых формирований.