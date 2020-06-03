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Главная / Украина

«Попали на деньги». Двое контрактников украинской армии перерезали горло рыбаку

03 июня 2020, 16:55  •  170 • Украина

Киевлянин Анатолий Сапа пропал 26 мая на рыбалке. Как пишет 2 июня «Обозреватель», мужчина был убит двумя военнослужащими Вооруженных сил Украины, они перерезали ему горло и завладели его машиной.

Сапа отправился порыбачить на Жуков-остров в Киеве поздним вечером 26 мая. Домой он уже не вернулся. Кроме мужчины пропал также его автомобиль, на котором он поехал на природу.
Машину киевлянина объявил в розыск, и вскоре правоохранителям удалось выйти на след преступников.

Ими оказались двое рядовых-контрактников из 96-й Киевской зенитной ракетной бригады, которым было 20 и 23 года соответственно. В тот злополучный вечер они решили раздобыть денег, поскольку, как признались потом следствию, «попали на деньги» и залезли в долги. Встретив одинокого рыбака на берегу Днепра, они заговорили с ним, после чего напали, перерезали горло, а тело спрятали в яме в 300 метрах от места убийства.

Автомобиль своей жертвы они угнали и затем продали его, выручив за него менее 50 тыс. гривен (128,5 тыс. рублей).

У убитого остались жена и дочь.

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