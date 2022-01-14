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Попадёт ли Казахстан в Союзное государство? Лавров ответил однозначно

14 января 2022, 16:25  •  89 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров однозначно ответил на вопрос, попадёт ли Казахстан в Союзное государство вместе с Белоруссией. Тема была поднята после спровоцированных внешними силами беспорядков.
Лавров отметил, что Россия не имеет привычки тащить всех в военный союз, как это делает Запад. Однако если со стороны Казахстана поступит запрос, Москва его рассмотрит.
Если кто-то обращается, мы, конечно же, рассматриваем. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод,
- отметил глава МИД России на пресс-конференции.
Напомним, что Союзное государство - это проект интеграции, в котором участвуют Россия и Белоруссия. Он предполагает создание единой правовой, таможенной и экономической системы, а также совместные действия в сфере обеспечения безопасности. После организованной Западом провалившейся попытки госпереворота в Белоруссии процесс интеграции двух стран усилился.
В январе внешние силы попытались устроить майдан в Казахстане, однако и в этот раз они потерпели неудачу. Основными интересантами госпереворота считаются США, Турция, Украина и Польша.

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