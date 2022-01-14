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Попадёт ли Казахстан в Союзное государство? Лавров ответил однозначно
14 января 2022, 16:25 • 89 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров однозначно ответил на вопрос, попадёт ли Казахстан в Союзное государство вместе с Белоруссией. Тема была поднята после спровоцированных внешними силами беспорядков.
Лавров отметил, что Россия не имеет привычки тащить всех в военный союз, как это делает Запад. Однако если со стороны Казахстана поступит запрос, Москва его рассмотрит.
- отметил глава МИД России на пресс-конференции.
Напомним, что Союзное государство - это проект интеграции, в котором участвуют Россия и Белоруссия. Он предполагает создание единой правовой, таможенной и экономической системы, а также совместные действия в сфере обеспечения безопасности. После организованной Западом провалившейся попытки госпереворота в Белоруссии процесс интеграции двух стран усилился.
В январе внешние силы попытались устроить майдан в Казахстане, однако и в этот раз они потерпели неудачу. Основными интересантами госпереворота считаются США, Турция, Украина и Польша.
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